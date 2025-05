Qué dijo la China Suárez sobre el casamiento con Mauro Icardi y los rumores de embarazo

"Me pasa que es un nivel de compatibilidad que nunca había experimentado . Nunca. Y no es que hable mal de las personas con las que estuve, en general, tengo un buen recuerdo. Pero nunca me había pasado decir: 'Tengo todo en una sola persona'", contó.

"Ojalá algún día... no lo descarto. Antes sí, debe tener también que ver con la madurez. No lo descarto para nada", le contestó sin filtros. Y agregó: "Vamos tranquilos, mucho más tranquilos de lo que parece desde afuera. Más allá de que seamos muy intensos los dos y estemos todo el día juntos".

"No tenemos ningún apuro por nada. Sería una celebración linda, pero todo se va dando con mucha naturalidad. Mis amigos lo aman, mis hijos lo aman. Todo va fluyendo muy bien", indicó.

La China Suárez desmintió los rumores de embarazo

La China no descartó tener hijos en un futuro junto al ex de Wanda Nara. Si bien no cerró la fábrica, como se dice comúnmente, aseguró que no ocurrirá en el corto plazo. "Y... por ahora estoy muy bien. Somos muchos. No es que descarte y diga: 'Nunca más quiero tener hijos', pero tres es mucho y a mí me gusta dedicarles tiempo y estar atenta. Y el cambio de 2 a 3 es heavy, sobre todo porque no te alcanzan las manos", expresó.