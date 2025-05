En un momento de la entrevista, la actriz se refirió a su padre, quien falleció en el 2012. Al respecto, Eugenia expresó: “Mi papá amaba a la gente auténtica, estuviera o no de acuerdo. En un mundo tan falso, encontrarme con alguien que no le importa dar explicaciones ni quedar bien, para mí es un lujo. Se llevarían muy bien mi papá y Mauro ”.

La China Suárez habló desde el corazón.



Le contó qué pensaría su papá de Mauro Icardi y sorprendió con su respuesta.



Mirá la entrevista completa en nuestro canal de YouTube

Al momento de dar detalles sobre su núcleo familiar, la China agregó: “Yo creo que le hubiese encantado porque si mi papá estuviera acá, me hubiese dicho 'este chico vale la pena'”. Así como muchas veces me ha dicho 'acá no', y obviamente yo me quedé. Muchas veces había muchas red flags, y ahí iba yo agarrada de la bandera roja, hasta que me la ponía contra una pared. Pero son experiencias que uno tiene que hacer”.