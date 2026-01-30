No duran temporadas eternas: tres series cortas ideales para maratonear el fin de semana

Si la idea es empezar y terminar una historia en pocos capítulos, sin estiramientos innecesarios ni finales abiertos, las series cortas y autoconclusivas son la mejor opción para el fin de semana . Thriller, misterio y drama psicológico atraviesan estas tres ficciones que se consumen rápido, pero que no tienen ni un minuto malo.

Protagonizada por Tessa Thompson y Jon Bernthal, “Él y ella” se mantiene como una de las miniseries más vistas de Netflix , con más de 66 millones de reproducciones y varias semanas consecutivas en el primer puesto del ranking global.

Basada en la novela de Alice Feeney, la historia sigue a Anna, una periodista en un momento crítico de su carrera que decide investigar un crimen por su cuenta al descubrir una conexión personal con la víctima.

El conflicto se vuelve aún más espeso cuando el detective a cargo del caso resulta ser Jack, su exmarido , con quien arrastra una relación marcada por heridas sin cerrar.

A medida que avanza la investigación, el relato se vuelve cada vez más incómodo: todos esconden algo y la línea entre víctima y culpable se desdibuja. Con giros constantes y un clima de tensión sostenido, la serie juega con la desconfianza del espectador hasta el último capítulo.

Embed - Él y ella | Tráiler oficial | Netflix

Consta de seis capítulos con una duración de entre 40 y 50 minutos cada uno.

"All Her Fault" (Prime Video)

"All Her Fault" en Prime Video. “All Her Fault” en Prime Video. gentileza

El disparador de “All Her Fault” es el peor temor de cualquier madre. Marissa Irvine va a buscar a su hijo Milo a la casa de un compañero nuevo del colegio, pero una mujer le abre la puerta y asegura no conocer ni al niño ni a su madre.

Junto a su esposo Peter, Marissa inicia una búsqueda desesperada que suma a una amiga cercana y a un detective a cargo del caso. Cada avance trae nuevas dudas y la investigación deja al descubierto una red de secretos familiares y decisiones pasadas que vuelven con fuerza.

Embed - All her Fault Trailer Oficial en español

La serie está encabezada por las espectaculares actuaciones de Sarah Snook, la ganadora del Emmy por “Succession” en el papel protagónico de Marissa Irvine; y Dakota Fanning: Interpreta a Jenny, una joven madre con una conexión clave en el misterio.

Consta de ocho episodios con una duración aproximada de 50 a 60 minutos cada uno.

El tiempo de las moscas (Netflix)

Carla Peterson y Nancy Dupláa en la nueva serie de Netflix Carla Peterson y Nancy Dupláa en la nueva serie de Netflix gentileza

Esta miniserie argentina, basada en dos novelas de Claudia Piñeiro, "El tiempo de las moscas" combina suspenso, humor ácido y una fuerte mirada sobre los vínculos y las segundas oportunidades. Además, cuenta con las actuaciones de Nancy Dupláa y Carla Peterson.

La trama sigue a Inés y Mariana, conocida como “La Manca”, dos mujeres que se conocieron en prisión y que, tras recuperar la libertad, intentan rehacer sus vidas con un negocio de fumigación. La aparente calma se rompe cuando aceptan un encargo que parece demasiado bueno para ser cierto y comienzan a sospechar que fueron engañadas.

Embed - El tiempo de las moscas | Tráiler oficial | Netflix

Lo que sigue es una investigación improvisada que las enfrenta a peligros, secretos y decisiones límite. La serie pone el foco en la amistad, la culpa, la salud mental y la lucha por sostener la libertad una vez cumplida la condena, todo con un tono ágil que la vuelve ideal para ver de un tirón.