Nacha Guevara, a sus 85 años: "No como carne hace 40 años, medito una hora cada mañana y nunca prendí un televisor antes del mediodía"

A sus 85 años, Nacha Guevara continúa despertando admiración por su energía y su vitalidad . En distintas entrevistas concedidas durante los últimos años contó que mantiene una rutina muy disciplinada basada en una alimentación sin carne, la meditación diaria y hábitos que priorizan el bienestar físico y mental antes que el ritmo acelerado de la actualidad.

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Lejos de hablar de fórmulas mágicas, la artista suele repetir que la constancia fue el verdadero secreto de su estilo de vida.

Uno de los hábitos más conocidos de Nacha Guevara es su alimentación.

Hace décadas dejó de consumir carne y optó por una dieta basada principalmente en vegetales, frutas y alimentos frescos.

A eso suma una práctica que considera fundamental: dedicar alrededor de una hora diaria a la meditación, actividad que la ayuda a comenzar el día con mayor calma y concentración.

También explicó en diferentes oportunidades que evita encender el televisor durante la mañana para no empezar el día saturada de información.

Hábitos simples con mucha disciplina

La actriz sostiene horarios relativamente estables y procura reservar momentos para caminar, leer y mantenerse activa intelectualmente.

Especialistas en envejecimiento saludable coinciden en que conservar rutinas, estimular la mente y mantener actividad física moderada favorece una mejor calidad de vida con el paso de los años.

No se trata de una única costumbre, sino de la combinación de pequeños hábitos mantenidos durante décadas.

El bienestar también se construye todos los días

Los profesionales recuerdan que ninguna rutina garantiza por sí sola una vida larga o saludable.

Sin embargo, descansar adecuadamente, alimentarse de forma equilibrada, controlar el estrés y sostener actividades que generen bienestar forman parte de las recomendaciones más repetidas para envejecer con buena calidad de vida.

Una filosofía que prioriza el equilibrio

Más allá de su extensa carrera artística, Nacha Guevara suele transmitir la misma idea: cuidar el cuerpo y la mente requiere disciplina cotidiana. Su rutina demuestra que muchas veces los cambios más importantes no dependen de grandes decisiones, sino de pequeños hábitos repetidos día tras día.