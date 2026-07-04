4 de julio de 2026 - 19:00

Nacha Guevara, a sus 85 años: "No como carne hace 40 años, medito una hora cada mañana y nunca prendí un televisor antes del mediodía"

La rutina de Nacha Guevara, su alimentación, el bienestar y la disciplina diaria muestran cómo sostiene su estilo de vida a los 83 años.

image
Por Ignacio Alvarado

Leé además

peteco carabajal: mercedes se comporto conmigo como una madre

Peteco Carabajal: "Mercedes se comportó conmigo como una madre"

Por Ariel Búmbalo
El Ballet de la UNCuyo presenta La Bella Durmiente: El hechizo de Carabosse, una obra de danza destinada al público infantil.

El Ballet de la UNCUYO presenta "La Bella Durmiente: El hechizo de Carabosse"

Por Redacción Espectáculos

Lejos de hablar de fórmulas mágicas, la artista suele repetir que la constancia fue el verdadero secreto de su estilo de vida.

Sus decisiones cotidianas reflejan esa filosofía.

La rutina de bienestar que sostiene desde hace años

Uno de los hábitos más conocidos de Nacha Guevara es su alimentación.

Hace décadas dejó de consumir carne y optó por una dieta basada principalmente en vegetales, frutas y alimentos frescos.

A eso suma una práctica que considera fundamental: dedicar alrededor de una hora diaria a la meditación, actividad que la ayuda a comenzar el día con mayor calma y concentración.

También explicó en diferentes oportunidades que evita encender el televisor durante la mañana para no empezar el día saturada de información.

Hábitos simples con mucha disciplina

La actriz sostiene horarios relativamente estables y procura reservar momentos para caminar, leer y mantenerse activa intelectualmente.

Especialistas en envejecimiento saludable coinciden en que conservar rutinas, estimular la mente y mantener actividad física moderada favorece una mejor calidad de vida con el paso de los años.

No se trata de una única costumbre, sino de la combinación de pequeños hábitos mantenidos durante décadas.

El bienestar también se construye todos los días

Los profesionales recuerdan que ninguna rutina garantiza por sí sola una vida larga o saludable.

Sin embargo, descansar adecuadamente, alimentarse de forma equilibrada, controlar el estrés y sostener actividades que generen bienestar forman parte de las recomendaciones más repetidas para envejecer con buena calidad de vida.

Una filosofía que prioriza el equilibrio

Más allá de su extensa carrera artística, Nacha Guevara suele transmitir la misma idea: cuidar el cuerpo y la mente requiere disciplina cotidiana. Su rutina demuestra que muchas veces los cambios más importantes no dependen de grandes decisiones, sino de pequeños hábitos repetidos día tras día.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

vacaciones de invierno: literatura, juegos y talleres con la editorial sombrero azul

Vacaciones de invierno: literatura, juegos y talleres con la Editorial Sombrero Azul

Por Redacción Espectáculos
Half Man, del mismo creador de Bebé reno. 

Para maratonear en vacaciones de invierno: las ocho mejores series de la primera mitad del año

Por Redacción Espectáculos
La Boda del Siglo: Taylor Swift y Travis Kelce se casaron en el Madison Square Garden

"La Boda del Siglo": Taylor Swift y Travis Kelce se casaron en el Madison Square Garden

Por Redacción Espectáculos
Chapote, el popular personaje de Víctor di Nasso, protagoniza la propuesta del teatro Independencia.

Vacaciones de invierno en Mendoza: la guía de espectáculos infantiles para elegir planes en familia

Por Daniel Arias Fuenzalida