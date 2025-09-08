Murió a los 43 años el periodista mendocino Juan Ortelli, exdirector de la revista Rolling Stone

El periodista tenía 43 años y fue una figura clave en la difusión del hip hop y las batallas de freestyle en el país.

A los 43 años murió Juan Ortelli, exdirector de la revista Rolling Stone y referente del rap argentino.

Juan Ortelli, nacido en San Rafale pero radicado en Buenos Aires, exdirector de la edición argentina de la revista Rolling Stone, murió este lunes a los 43 años. La noticia llegó a través de su colega y amigo Pablo Plotkin, quien le dedicó un emotivo posteo en Instagram.

Poco tiempo después, la familia del periodista publicó un comunicado en Instagram donde informó: “Con profundo pesar y desazón informo a la comunidad periodística, artística, del rap y allegados, que por causas naturales ha fallecido mi gran y amado hermano Juan".

"Además de ser el gran narrador del rap de competición y su diáspora musical, Juan Ortelli fue un periodista extraordinario, apasionado como pocos y con un talento artesanal para la edición de revistas. Vino de la nada, sin contactos ni circuitos de pertenencia, y antes de los treinta llegó a dirigir la Rolling Stone", escribió Plotkin.

A los 43 años murió Juan Ortelli, exdirector de la revista Rolling Stone y referente del rap argentino Juan Ortelli junto a Bizarrap y Dtoke en Liga Bazooka. En el mismo mensaje lo describió como un “cultor romántico del mito de la prensa escrita”, y recordó que en el último tiempo trabajaba en un "libro monumental sobre la historia del rap en español", al mismo tiempo que participaba activamente de la Liga Bazooka, proyecto que consideraba su emblema.

Conmoción en la comunidad del rap y hip hop Ortelli fue uno de los grandes impulsores del rap y el freestyle en Argentina, desde sus inicios en Parque Rivadavia con El Quinto Escalón, hasta su rol como jurado en las batallas de Red Bull y más recientemente en la Liga Bazooka.