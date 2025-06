Murió Lalo Schifrin a los 93 años, el argentino autor de la música de "Misión Imposible"

Lalo Schifrin Lalo Schifrin, galardonado músico y compositor argentino. Gentileza

“Argentina fue el puntapié inicial. No solo nací allá. Es donde tuve mi educación. Mi padre, Luis Schifrin, fue el primer violín de orquesta Filarmónica de Buenos Aires, en el Teatro Colón. Y mi primera educación fue muy clásica. En la adolescencia escuché discos de jazz. Me encantó aunque a mi padre no le gustaba porque pensaba que eso era ruido", recordó en diálogo con La Nación años atrás.

Premios y homenaje en vida

Su aporte al lenguaje musical del cine fue tan relevante que recibió numerosos galardones: cuatro premios Grammy, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, el Premio Max Steiner y la distinción Commandeur des Arts et des Lettres de Francia.

También fue homenajeado en vida: en 2019 recibió un Oscar honorario por su trayectoria, entregado por Clint Eastwood, y en 2020 tuvo un concierto tributo en Estados Unidos, con la participación de artistas argentinos como Pablo Aslán, Sofía Rei y Leo Genovese.