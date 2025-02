Morena Rial se fue de fiesta con su abogado, faltó a la pericia psicológica y apuntó contra L-Gante

"De no creer las críticas contra More Rial. Está con un proceso en trámite, esta cuestión no limita que ella pueda tener momentos de dispersión. La alevosía es tremenda, a More se la crucifica, pero a otros famosos en peor posición se les festeja. ¿La vara cómo se mide?", escribió Cipolla, marcando una supuesta doble vara en el tratamiento mediático de su clienta.

Morena, lejos de quedarse callada, sumó su propia queja y apuntó directamente contra L-Gante, comparando su situación con la del cantante de cumbia 420, quien también estuvo privado de su libertad.

"¿Por qué no van a joder a L-Gante? Ahí manga de chupa medias están desesperados y le festejan todo, luego de que fue condenado a tres años de prisión. Ahora no puedo salir dos horas, luego de más de tres semanas sin salir de mi casa. ¡No se entiende la alevosía del periodismo!", escribió Morena en su cuenta de Instagram.