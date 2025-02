Morena Rial consiguió trabajo tras su escandalosa detención: la propuesta de Carmen Barbieri

Durante la entrevista, Morena reflexionó sobre su detención y aseguró que todo lo sucedido fue una lección para ella. "Yo creo que después de todo esto voy a aprender. Alguien me puso estos obstáculos para aprender. Fue muy difícil todo lo que me pasó. Si bien me trataron muy bien y estoy muy agradecida con todas las personas que trabajan en la comisaría donde estaba, fue muy difícil no poder ver a mi bebé por 10 días", comentó.