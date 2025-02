Facundo Ambrosioni reaccionó al ver a Morena Rial como panelista: "Es el país en el que vivimos"

Morena Rial recuperó su libertad hace dos semanas tras permanecer ocho días detenida en una comisaría de San Isidro. Este lunes, su sorpresiva aparición en Mañanísima dejó a más de uno sin palabras, incluido su ex, Facundo Ambrosioni, quien compartió su reacción.

“No sé en qué situación está ni me interesa demasiado. Pero lo que dijo sobre mi trato con Fran y cómo lo estoy criando sí me llamó la atención. Más que nadie, ella y yo sabemos cómo es la crianza que le doy a mi hijo”, expresó.

image.png Facundo Ambrosioni opinó sobre la aparición de Morena Rial.

La aparición de Morena Rial en la televisión

Cuando Dente le preguntó si le impactó enterarse de que Morena había cometido delitos, el joven asintió. “Sí, la verdad me sorprendió un poco. Tener todos los medios y llegar a eso… Pero ya había notado un ambiente no tan bueno desde afuera, no porque supiera algo en particular”, comentó.