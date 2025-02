Carmen Barbieri explicó la drástica decisión sobre Morena Rial: "No quiero que venga"

Las palabras de Carmen Barbieri

Las críticas hacia Barbieri por ofrecerle un puesto en su panel a Morena no tardaron en llegar, lo que la llevó a replantearse la propuesta. “Morena era la voz más buscada y los productores hicieron un gran trabajo al conseguir la entrevista”, comentó Carmen. “Ella no quería dar notas y sus abogados no le permitían hablar sobre la causa. Fue difícil entrevistarla en esas condiciones”, agregó.