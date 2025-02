Modelo de OnlyFans redobla la apuesta contra Iker Casillas tras los chats filtrados: "Quieren silenciarme"

Además, apuntó contra los medios y personas implicadas: “No todo vale para ganar audiencia. No todo vale para obtener un lucro fácil o una fama tan efímera como inmerecida a mi costa”, enfatizó el exarquero de la Selección española.

La respuesta de la modelo de OnlyFans

Por su parte, Claudia Bavel salió al cruce con un extenso mensaje en el que aseguró que no buscaba invadir la privacidad de otra persona con sus declaraciones. “Siempre he sido transparente con mi comunidad y nunca he buscado perjudicar a nadie con mis palabras”, expresó la modelo.

Por otro lado, la influencer defendió su derecho a compartir experiencias personales y denunció intentos de desacreditar su testimonio, cuestionando la postura de Casillas. “Expresar mi parte de la historia no es una invasión de privacidad, sino el ejercicio de mi derecho a la libre expresión”, afirmó.

“Es preocupante que se intente silenciar mi voz o presentarme como una persona que busca notoriedad a costa de otros”, añadió en su extenso comunicado.