La reacción de Rocío Rial en medio del escándalo por la detención de su hermana, Morena Rial.

En relación con la detención de Morena, Rial no ocultó su dolor. "Vergüenza verla en esa situación y con mi nieto en brazos (...) Conozco todo lo que pasó, hablé con el fiscal, no me gusta ver el apellido metido en eso ni a mi hija . Lamentablemente, ella toma decisiones como adulta mayor que es y se tiene que hacer responsable", expresó visiblemente afectado.

Por su parte, Estefi Berardi, panelista de Mañanísima, aportó detalles sobre Rocío y contó que la joven está atenta a todo lo que necesita su padre y su hermana, pero lejos de las cámaras y de las redes, como siempre lo hizo. Su reacción fue acompañar desde lo privado, sin dar declaraciones.

Jorge Rial habló sobre la (mala) relación entre More y Rocío Jorge Rial habló sobre la (mala) relación entre More y Rocío

Rocío Rial trabaja con su padre, pero lejos de las cámaras

Lejos del mundo mediático, Rocío desarrolla su vida con bajo perfil, pero no está alejada de la actividad laboral. Según contó el propio Rial, ella forma parte del equipo de publicidad de los programas que produce.

"Ella trabaja en mi productora, estudia canto, tiene un dóberman que le encanta y dos gatos. Tiene amigos, le gusta la música, está en otra cosa totalmente distinta. Mirá que podría estar laburando conmigo de productora y un montón de cosas, pero no le gusta. Y la respeto, está muy bien", detalló en una entrevista pasada.

image.png

Rial no esquivó la autocrítica al referirse a su rol como padre. "A mí no me tiene que pedir disculpas. Ella tiene que reflexionar y cambiar de vida, ojalá pueda hacerlo. Hice lo que pude con lo que tuve, la crié solo. No hay un manual, pero me siento responsable", admitió con honestidad, dejando en claro que, más allá de los errores y las dificultades, su compromiso como padre sigue intacto.