Jorge Rial rompió el silencio y contó qué pasará con el bebé de Morena Rial tras la detención

Respecto al bienestar de su nieto Amadeo, Jorge fue contundente: “Ahora me interesa primordialmente Amadeo, mi nieto. Él va a estar conmigo hasta que esto se resuelva de alguna manera. La resolución depende de la Justicia y no de mí, yo lo único que estoy velando en este momento es por la salud y el bienestar de mi nieto, que es lo que más me importa. También me importa mi hija”.