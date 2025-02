Jorge Rial habló sobre la detención de su hija, Morena Rial: "Sentí vergüenza"

“Con Morena claro que lo hablamos, claro que le pedí explicaciones y me las dio. No voy a contar si le creí o no le creí. Yo conozco todo lo que pasó porque hablé con el fiscal, hablé con la gente y me contaron todo lo que pasó. No me gusta ver mi apellido metido en eso y no me gusta ver a mi hija metida en esas cosas”, sostuvo el periodista al preguntarle si mantuvo comunicación con su hija.