Morena Rial fue detenida, los memes no tardaron en llegar y ya son tendencia

Respecto al bienestar de su nieto Amadeo, Jorge fue contundente: “Ahora me interesa primordialmente Amadeo, mi nieto. Él va a estar conmigo hasta que esto se resuelva de alguna manera. La resolución depende de la Justicia y no de mí, yo lo único que estoy velando en este momento es por la salud y el bienestar de mi nieto, que es lo que más me importa. También me importa mi hija”.

El periodista no esquivó referirse a la tensa relación que mantiene con Morena Rial, que durante años fue foco de exposición mediática debido a los múltiples conflictos entre ambos. “Las diferencias históricas que tengo con mi hija son de público conocimiento porque yo soy público. Todo lo que sufrí... La crie lo mejor que pude. Tengo dos hijas, las crie iguales. Una es Morena, que eligió alejarse de mí y eligió una vida casi marginal”, afirmó con crudeza.

Rial aseguró que, pese al distanciamiento, nunca dejó de preocuparse por ella: “Yo nunca la dejé abandonada, aunque sea con distancia quise monitorearla. Son decisiones de vida, ella es mayor de edad. Hasta donde pude hice, de alguna forma yo también fui víctima de las actitudes marginales de mi hija”.

jorge-rial.jpg Jorge Rial junto a su hija Morena. Gentileza

El conductor continuó su descargo dejando en evidencia el dolor que siente por la situación actual. “Lo que siento ahora es vergüenza, dolor y preocupación por mi nieto. No hay un manual para ser padre, hice todo lo que pude”, confesó.

Además, el conductor lamentó la exposición mediática del caso y pidió respeto: "Se está hablando mucho, pero esto es un tema judicial. Yo no tengo nada que ver y no voy a intervenir. No voy a mover un dedo".