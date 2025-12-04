Metal legendario: la banda mendocina Arcángel celebra su 30 aniversario en el Le Parc

Treinta años no son un número más para una banda mendocina . Para Arcángel —el trío formado por Germán Philippens, Alejandro Vélez y Germán “Ceja” Ramos — este aniversario no es solo un festejo: es la reafirmación de su lugar dentro del rock y metal local.

¿Miranda! se separa?: la noticia que se filtró tras el show en Ferro que alertó a los fanáticos

El emotivo show de Soledad Pastorutti junto a dos exparticipantes de La Voz Argentina en la Fiesta del Sol

El grupo celebrará sus 30 años de trayectoria con un show especial este viernes 5 de diciembre, desde las 21, en la sala Armando Tejada Gómez del Espacio Cultural Julio Le Parc (tickets en Entradaweb.com.ar). El show, que será grabado en vivo, reunirá a exintegrantes, músicos invitados, artistas amigos y una serie de sorpresas que buscan condensar tres décadas de una banda que supo inventarse una identidad propia dentro del rock y el metal mendocino.

La noche incluirá un recorrido por sus siete discos independientes y el estreno de su nuevo videoclip, “Buenas y Malas”.

Para entender el peso de este concierto, hay que mirar más allá del escenario del Le Parc. Buena parte de la historia reciente de Arcángel está atravesada por el viaje vital de su cantante, guitarrista y compositor, Germán Philippens, quien hace años se radicó en España. Su recorrido solista —con el que presentó el disco "Momentum" en Chile, España y Argentina— también es parte del pulso que trae de vuelta a la banda en este 2025.

En una entrevista de 2023 con Los Andes , Germán explicaba el origen de aquel material en el contexto de la pandemia y su relación con la historia de Arcángel: “Son temas que me iban sobrando de otros discos. Los junté, seguí componiendo y me lancé como solista”, apuntó. “No es difícil despegarme de los metaleros: yo soy un cantor de fonda. Los que me conocen saben que canto cualquier tipo de canciones, no solo metal", agregó.

Esa identidad múltiple —capaz de moverse entre riffs pesados, zambas, tonadas o canciones en inglés— fue siempre un sello de Arcángel, aun en sus etapas más duras y eléctricas. Y explica la potencia de este regreso: el show de los 30 años no será solo una celebración, sino el reencuentro con su pasado.

WhatsApp Image 2025-11-13 at 12.01.42 PM

En España, Philippens continuó expandiendo su oficio, trabajando como músico profesional, girando por el país y formando parte de proyectos de alto voltaje, como la gira Legend Fest junto al guitarrista Paco Ventura, figura clave del metal ibérico. Desde allí también observó las diferencias y similitudes entre las escenas: “Ser músico en España requiere mucho tiempo, incluso todo el día. Es como acá, tenés que dar el 100%, todos los días trabajando en los proyectos”, contó alguna vez. Y agregó una imagen de la vida nocturna española que parece salida de otro tiempo: “Lo bueno es que a los bares y los clubes, si no tienen música en vivo, la gente no va”.

Sobre la banda Arcángel

Nacido en Mendoza en 1995, el grupo está formado por Ger Philippens (voz y guitarra), Ale Vélez (bajo) y el Ceja Ramos (batería). La banda que recorrió en incontables ocasiones la República Argentina, como también Chile, Paraguay, Ecuador y España cuenta con siete discos, editados de forma independiente.

WhatsApp Image 2025-11-13 at 12.01.41 PM

Desde su formación, su marcha nunca se detuvo. Compartió escenario con las bandas más emblemáticas del género (Almafuerte, Malón, A.N.I.M.A.L., La Renga, Carajo, O’Connor y Rata Blanca, entre otras).

En todo este tiempo, el proyecto atravesó innumerables situaciones adversas, peleas, cambios de formación, reemplazos, problemas de salud de algunos de sus integrantes, etcétera y, a pesar de todo, siempre dio batalla y se sobrepuso gracias a la amistad, su música y perseverancia.