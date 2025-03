"Me encanta la morgue": la confesión de Mike Amigorena que dejó boquiabierto a Martín Bossi

Mike Amigorena generó revuelo al confesar su fascinación por la morgue y los cuerpos humanos. Durante la conversación, el actor aseguró que en su juventud pensó en ser médico forense, ya que le apasiona la anatomía. "Yo iba a ser médico forense, porque me vuelve loco la anatomía, me encanta la morgue" , afirmó al respecto.

Y agregó: "Me encanta el ser humano abierto, me encanta el cerebro, los tendones, las articulaciones". Sin detenerse, continuó: "Es horrible, no lo iba a decir, pero me encantan los accidentes, la gente que se cae, que se suicida".