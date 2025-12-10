Martina Flores presenta su disco Inmarcesible en el Teatro del Bicentenario

La cantautora sanjuanina lanza su cuarto álbum, un proyecto conceptual que cruza música, teatro y danza, y que tendrá su primera presentación en vivo este domingo en la Sala Auditorium del teatro sanjuanino.

Martina Flores suma un nuevo capítulo a su trayectoria con Inmarcesible, su cuarto disco de estudio. Se trata de un álbum conceptual cuya idea y relato antecedieron a la composición de las canciones, una particularidad que marca el tono y la estructura de este trabajo que estará disponible en todas las plataformas digitales desde el viernes 12 de diciembre y tendrá su estreno en vivo el domingo 14, a las 21, en la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario (Las Heras Sur 430, San Juan).

La presentación será un show integral, pensado más como una obra escénica que como un recital tradicional. Según explicó la artista, el espectáculo incluirá danza, teatro y un guion que articula las canciones dentro de una puesta multidisciplinaria. En escena también participarán otros artistas que acompañarán el recorrido por el universo narrativo de Inmarcesible, del cual hasta el momento se conocían dos adelantos: La noche: sola y Delirio: dejar de pensarte.

Flores definió el álbum como el resultado de un proceso largo y cuidadosamente planificado. El proyecto le demandó cerca de dos años de trabajo, con aproximadamente un año y medio de grabaciones en Buenos Aires. A diferencia del método habitual de composición, en este caso la artista partió de una idea central y escribió las canciones en función de esa temática. Parte de la realización fue posible gracias a la Ley de Mecenazgo, a la que postuló para concretar el proyecto.

Inmarcesible: un disco conceptual El carácter conceptual de Inmarcesible también se refleja en la estructura del disco: cada una de las siete canciones tiene un doble título. El primero funciona como un “nombre de capítulo”, que sitúa un contexto narrativo, mientras que el segundo corresponde a la canción en su dimensión más emocional. La palabra que da nombre al álbum —“inmarcesible”, aquello que no se marchita— condensa la metáfora central del trabajo: la imagen de una flor que nace y florece en el desierto, asociada a la idea de atravesar el dolor y la oscuridad para transformarse.

En ese marco, el disco relata la historia de una mujer que camina hacia el desierto y pasa una noche sola con sus recuerdos, su pena y sus pensamientos. En ese recorrido aparecen evocaciones a la madre, al amor, a la nostalgia y a la ciudad. Flores reconoce una referencia explícita a la Difunta Correa en algunas canciones, como La noche: sola y Presagio: morir caminando, aunque aclara que el destino final del personaje queda abierto a la interpretación, entre la idea de la muerte y la posibilidad del renacimiento.

Martina Flores La cantautora sanjuanina Martina Flores presenta su disco Inmarcesible. El álbum cuenta además con un fuerte componente audiovisual: las siete canciones tienen su correspondiente video, grabado mayormente en escenarios naturales vinculados a la estética del desierto, como Barreal, el Cerro de Siete Colores y la Pampa del Leoncito, además de locaciones en Rawson, Pocito y tomas en estudio. Tras la presentación en San Juan, la artista proyecta llevar este mismo formato a Buenos Aires durante los primeros meses de 2026. Mientras tanto, Inmarcesible llega como un trabajo singular dentro de su discografía, que la propia Flores define como un disco “raro”, del que espera con expectativa la reacción del público. Los datos para no perderse la presentación Martina Flores presenta Inmarcesible Domingo 14 de diciembre 21 hs Sala Auditorium – Teatro del Bicentenario (San Juan) Entradas: www.tuentrada.com