María Becerra hizo un inesperado pedido en redes sociales: "No hago canjes"

Dejó a todos sin aire: Sol Pérez volvió a la televisión con un look impresionante

A través de sus redes sociales, María Becerra sorprendió a todos sus seguidores al anunciar que está en medio de una búsqueda de un personal trainer que la ayude a recuperar fuerza y movilidad. Con un mensaje claro y sin rodeos, aclaró que no busca canjes ni acuerdos promocionales.

“Estoy buscando personal trainer. ¿Me recomienda perfiles? Me gusta que suban resultados del antes y después de sus alumnos/as a sus perfiles. Busco un profesional que pueda venir a domicilio, tener una videollamada, armarme clases grabadas, etc. No hago canjes, siempre pago lo que corresponda”, sentenció.