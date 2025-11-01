Malena Solda: "Le diría a la gente que la siga peleando porque que vale la pena"

Hay historias que se resisten a envejecer y Made in Lanús es una de ellas. Estrenada en los años ochenta, cuando el exilio y el regreso marcaban la identidad de todo un país, vuelve ahora bajo la dirección de Luis Brandoni .

El viernes 7 de noviembre a las 19 y a las 21, el Teatro Plaza de Godoy Cruz recibirá a esta obra entrañable. Las entradas anticipadas están disponibles online en entradaweb o en la boletería del Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz). Además, se presenta el 6 de noviembre en el Cine Teatro Antonio Lafalla, de General Alvear, y el 8 de noviembre en el Auditorio Municipal Jorge R. Silvano de Tunuyán.

Protagonizada por Alberto Ajaka, Cecilia Dopazo , Esteban Meloni y Malena Solda , la trama gira en torno a Mabel y Osvaldo, una pareja de argentinos que, tras diez años viviendo en Estados Unidos, regresan al país para asistir al casamiento de un familiar. En ese viaje se reencuentran con La Yoli y El Negro, el hermano de Mabel, una pareja de clase media que resiste las crisis en su Lanús natal.

Con una puesta sencilla pero de gran potencia emocional, Brandoni rescata la esencia de este clásico que sigue interpelando al público casi cuatro décadas después. Entre anécdotas, recuerdos y silencios, Made in Lanús pone sobre el escenario una radiografía del alma argentina: la nostalgia por lo que se dejó y el enojo con lo que no cambia.

Malena Solda, protagonista de esta historia, habló con Estilo acerca de la vigencia de la historia, de cómo es trabajar con Luis Brandoni y le pone una mirada esperanzadora al presente.

—La película tiene casi 40 años ¿Vos cómo lo abordaste?

—Es tremendo que siga tan vigente. Cuando me la ofrecieron dije que sí inmediatamente. Y después pensé: “La voy a leer, capaz que quedó antigua”. Cuando empecé me tuve que parar porque necesitaba respirar y no podía de la emoción que me atravesaba.

—Es que los temas son muy actuales

—Si, quedarse y seguir peleándola o irse y perder la identidad, pero ganar en progreso entre comillas. Cuáles son las cosas positivas que hay en Argentina, cuáles son las negativas, lo que implica el desarraigo y las personas que pueden hacer borrón y cuenta nueva y los que viven atados a un pasado o tienen claro que hay una parte de ellos que les va a faltar siempre. Como dice Osvaldo, hay cosas que no se pueden meter en una valija.

—En la historia esta pareja escapó para salvar la vida, no tenían alternativa.

—Sí, el desarraigo es el desarraigo, con las diferencias propias de cada circunstancia, sigue siendo dolorosísimo. Al ser tan argentina la historia, el público conecta muy fácilmente, se mete en un segundo porque reconoce cosas que son muy familiares: desde los objetos que hay en el escenario, el lavarropas, la máquina de coser, cierta marca de vinos, vos crees que estás adentro de ese patio, en el medio de esa conversación. Las historias que son comunes a todos.

—¿Y cómo hicieron para situarlo en el hoy?

—Es que la realidad nos da mucha letra todo el tiempo. El período electoral, los argumentos que dan unos y otros sobre por qué ganan unos y por qué ganan otros, qué quiere uno y qué quiere el otro, y esta actitud muy nuestra también de quejarnos permanentemente, que también hace que no nos conformemos y que peleemos por lo que queremos, pero al mismo tiempo dejamos de ver cosas que damos por sentadas: la conciencia de que al lado tuyo vive un vecino que le pasa algo y tratás de ayudarlo, es muy nuestro. No se da en los países con economías tan desarrolladas donde el tiempo es oro y no podés detenerte a ver qué le pasa al otro. La Yoli, mi personaje, rescata y pone sobre la mesa.

elenco made in lanus Malena Solda y Luis Brandoni Luis Brandoni dirige la obra. MACHADO

—La historia apunta al sentido de pertenencia

—Es que nosotros somos parte de una comunidad que te sostiene, la que cuando se te incendia la casa salen todos a ayudarte porque sos vos, porque te quieren, y sos alguien acá. Cuando te vas eso lo perdés. Y también está esta otra cosa que naturalizamos: la posibilidad de ascenso social que te da la educación pública. Tanto mi personaje como el de mi pareja, que lo interpreta Alberto Ajaka, “el Negro”, son él mecánico, ella ama de casa, cose para fuera y con eso gana unos mangos más. Y la expectativa de la Yoli, que no terminó la primaria, que la vida fue dura y difícil, es que su hija pueda vivir mejor. Eso te lo da un país donde la educación es pública. Entonces, revisar un poco las cosas y ver los aspectos positivos y las cosas ganadas es muy importante. Son temas que hoy en día están arriba del tapete.

—¿Cómo ha sido trabajar bajo la dirección de Luis Brandoni?

—Fue muy inspirador Luis al dejarnos buscar nuestra propia versión de los personajes y no pedirnos que hiciéramos lo que hicieron ellos en la película o en la versión teatral del 86. Y al mismo tiempo fue muy generoso al explicarnos cada texto que decíamos, si alguna vez pasábamos alguno por arriba: “No, fijate que esto en ese contexto significaba tal cosa.” Nos contaba su propia historia de exilio, lo que había vivido cada uno de ellos como actores, las amenazas por la Triple A, el exilio del propio Patricio Contreras de Chile a Argentina. Él nos decía: “Vas a ver que la gente aplaude cuando vos terminás tu monólogo.” Yo pensaba: “Sí, te aplauden a vos, que sos Luis Brandoni, pero yo no sé si me va a aplaudir a mí.” Y sí pasa. Hasta que uno no lo vive, no lo puede entender.

—¿Qué le dirías vos a tu personaje si lo tuvieras delante?

— (Malena hace un silencio largo, al hablar, su voz entrecortada denota la emoción que intenta contener, en vano) Le diría que la siga peleando. Es como hablarle a una parte de la sociedad hoy en día, ¿no? Que la siga peleando, que vale la pena, que los buenos valores a veces ganan la partida, muchas veces la ganan, pero que no hay que aflojar.

Popularidad y una gran formación

Malena Solda es una actriz argentina de cine, teatro y televisión, reconocida por su talento versátil y su búsqueda constante de profundidad artística.

Comenzó su carrera siendo muy joven, con la exitosa serie Montaña rusa en los años 90, que la convirtió en uno de los rostros más recordados de aquella generación. Desde entonces, se mantuvo fiel a una trayectoria cuidada, alternando entre proyectos populares y propuestas de autor.

En teatro trabajó bajo la dirección de grandes nombres como Luis Brandoni, Claudio Tolcachir, Rubén Szuchmacher, Daniel Veronese y Javier Daulte.

En cine participó en El aura, Las viudas de los jueves, El nido y La misma sangre, entre otros títulos. Formada con Augusto Fernandes y egresada de la carrera de Filosofía en la UBA, Solda combina una inteligencia reflexiva con una sensibilidad escénica única, construyendo personajes que se destacan por su humanidad y autenticidad.