Luto en la farándula: falleció Daniel Meaglia, reconocido entrenador de varios famosos argentinos

En 2014 publicó el primero de varios libros, Sentirse vivo, que presentó en el Centro de Convenciones de Vicente López, acompañado por colegas y amigos como Barbarossa, Daniel Santillán y Pepe Cibrián. Su libro recogió relatos de quienes habían logrado cambios significativos bajo su guía, entre ellos Miriam Lanzoni, y se convirtió en una especie de manual de superación basado en experiencias reales.

Falleció Daniel Meaglia, reconocido entrenador de la farándula argentina

Durante los últimos dos años, Meaglia condujo Movimiento y Salud, un magazine emitido por Canal de la Ciudad. En ese espacio articuló saberes médicos y testimonios personales, con una perspectiva integral que incluía tanto lo físico como lo emocional.

Desde allí promovía hábitos saludables, entrevistaba especialistas y buscaba acercar herramientas concretas para mejorar la calidad de vida. También participó activamente en centros especializados en obesidad y trastornos alimentarios como Fundación ALCO, la Clínica del Dr. Alberto Cormillot, Dieta Club, el Centro Terapéutico Dr. Máximo Ravenna y Diet System. En esos ámbitos desarrolló abordajes interdisciplinarios centrados en la contención emocional, la alimentación consciente y el movimiento físico como herramientas de sanación.

Su pareja, Jon, compartió en redes un mensaje íntimo que reveló la dimensión afectiva de la pérdida: “GRACIAS-PERDÓN-TE AMO. Leí que la muerte es lo mejor que nos puede pasar. Que entenderla y asimilarla es la tarea final de la vida”. Continuó: “Me has hecho una persona muy amada. Cuando tuve miedo de no conocer el amor, apareciste y me lo entregaste todo. No puedo evitar sentirme triste, sabiendo que el calor de tus manos faltará. Vuela y vuela más, guerrero incomparable. Tu marca para siempre en todos los corazones que han tenido la fortuna de llenarse de tu… QUE NOS VOLVAMOS A VER”.