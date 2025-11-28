28 de noviembre de 2025 - 22:43

Luis Brandoni atraviesa un delicado momento de salud: debieron suspender su obra

La noticia fue comunicada por el equipo de producción de su obra teatral. Aseguraron que reorganizarán su agenda.

Luis Brandoni detuvo sus funciones de teatro por un delicado cuadro de salud y debió reorganizar su temporada. El anuncio surgió desde la producción que comunicó la decisión de interrumpir la actividad por motivos de salud del actor. El hecho se conoció durante el fin de semana programado para las últimas funciones en Buenos Aires.

Las novedades del estado de salud de Luis Brandoni

El aviso se difundió desde las cuentas oficiales del productor Carlos Rottemberg, que detalló que la indisposición física del protagonista obligó a cancelar las presentaciones de los días restantes en la ciudad.

El movimiento se dio en un tramo sensible del calendario teatral porque la obra se acercaba al cierre de su temporada en Buenos Aires y proyectaba retomar la actividad en la costa durante los primeros días de enero.

Los detalles de la producción

En su diálogo con Infobae, Rottemberg describió con claridad el cuadro que atravesaba Brandoni y explicó que un pico de presión obligó a detener la actividad. El productor agregó: “Beto tuvo un pico de presión el domingo que obligó a suspender las funciones de ese día. A partir de eso se viene realizando estudios que no muestran nada importante, pero en la semana estuvo bastante caído, lo que provocó suspender también el miércoles y luego la función de anoche, jueves”. También detalló la decisión tomada para el fin de semana: “Hoy sigue en observación, pero en mí se mezcla una amistad personal de más de 47 años, lo que me hizo proponerle a sus hijas directamente no realizar las funciones de este fin de semana”. Más adelante remarcó que “la salud a sus 85 años es ahora lo prioritario. No siempre el espectáculo debe seguir, como dice esa frase famosa”.

En la planificación general de la temporada, la obra bajó de la cartelera del Liceo el domingo 30 y quedó a la espera de su reestreno en Mar del Plata el 2 de enero, después de un período breve de descanso. La producción aclaró que quienes habían comprado entradas podían solicitar la devolución por los mismos canales de compra, lo que ordenó el circuito para el público y cerró el esquema administrativo.

Luis Brandoni dirige la obra.

Las palabras de Soledad Silveyra

En paralelo, Soledad Silveyra aportó su mirada desde el lanzamiento oficial de la temporada teatral de Mar del Plata 2026 y reconstruyó cómo recibió el aviso del propio Brandoni cuando comenzaron las primeras molestias: “El domingo, Beto me llama a eso de las tres de la tarde y me dice que no se sentía bien, que tenía la presión alta. Bueno, me comunico con Saula Benavente, su novia, y después me comunico con la producción de la obra”. La actriz subrayó la voluntad del protagonista, incluso en plena descompensación: “La cuestión es que Beto quería ir al Anchorena para que le den algo para poder hacer las dos funciones del domingo”.

