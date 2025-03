Luciano Castro llega con el premiado unipersonal "Caer (y levantarse)" al Teatro Plaza

Premios en televisión y teatro

Ganador de premios como el Martín Fierro al mejor actor protagonista de comedia por "Lalola", demuestra con este unipersonal que sigue apostando por nuevos desafíos y que su carrera está lejos de encasillarse. "Caer (y levantarse)" no solo habla de los tropiezos en la vida, sino también de la capacidad de levantarse, un mensaje que el actor transmite con convicción en cada función.

En una entrevista con Los Andes, el actor reflexiona acerca de la obra y habla del trabajo interno que realizó para conformar el personaje.

Luciano Castro El actor se preocupó por encarnar un personaje que honre a los boxeadores. caer-chauvin-203037.jpg

-Caer (y levantarse) parece ser un viaje emocional profundo. ¿Qué aspectos de tu propia vida se reflejan en este personaje?

No sé si lecciones, pero el mensaje puede ser el título, caer y levantarse y siempre decimos lo mismo con los chicos con Mey y con Nacho que todos nos caímos y nos tuvimos que levantar y el que no, es un afortunado. El mensaje sería ese, caer y levantarse, y depende de nosotros.

-Sabiendo que te gusta el boxeo, ¿cuál fue la parte más difícil en la construcción del personaje?

No dejar mal parado a ninguno de los boxeadores que se nombran y son parte de la obra y mucho menos al boxeo que es un deporte totalmente recomendable para cualquiera porque es salud, por su entrenamiento por un montón de cosas hasta para la cabeza sin boxear. Eso fue lo que más me importó con respecto al boxeo, después es un cuento, es lo mismo de siempre, un cuento.

Luciano Castro Luciano Castro hizo un gran trabajo de introspección en la búsqueda del personaje. caer-chauvin-201219.jpg

El éxito de Mar del Plata

-¿Te sorprendió el Estrella de Mar o desde el principio viste la posibilidad de recibir un premio tan importante?

Sí. Nos sorprendió porque trabajamos siempre para que nos vaya bien, tenemos un equipo enorme que todos saben lo que hacen y estaba todo dado para que nos vaya bien. De ahí a que te nominen, de ahí a que te los ganes, es una sorpresa y una alegría enorme, y un motor para que esta productora, cooperativa, barra lo que quieras, no pare de gestar cosas.

-Mencionaste en una entrevista que el miedo te empujó a tomar este desafío. ¿Cuál fue el papel de Mey Scápola en este proyecto y cómo te ayudó a superar tus inseguridades?

Ese miedo que hubo que empujar, lo empujó May. Lamentablemente a veces lo sigue empujando pero porque ella agarra ese lugar, así que yo me he quedado cómodo y ese miedo que yo tenía o esa duda que podía tener al ridículo o a que me saliera mal, fue Mey la que me terminó de estimular y de demostrar que lo podía hacer.

Luciano Castro y Mey Scapola Luciano Castro y Mey Scapola, trabajaron juntos en la construcción del personaje.

-A nivel personal, ¿cómo te impactó este proyecto de enfrentarte a tus propios límites?

Bueno, es un personaje que habla del boxeo, habla del mar de plata, que son cosas que son comunes en mi vida, que eso puede ser con lo que más me empato, después con lo demás quizás la voluntad que tiene de salir adelante y tampoco la tengo tanto, pero tengo voluntad de lunes a miércoles, después no tanto. Y después todo lo demás tiene que ver con un personaje que supimos imaginar que es el protagonista de la obra.

Un viaje interior para llegar al personaje

-¿De qué manera crees que la obra redefine la noción de vulnerabilidad en los hombres, un tema que parece estar muy presente en tu interpretación?

De la manera visible pues no creo que los hombres no seamos vulnerables. Muchos fingen, muchos ocultan. No me nombro porque yo ni finjo ni oculto, pero este tipo es padre y para un tipo que está en la situación que está Junior esperando su sentencia en la cárcel, está totalmente vulnerable y sobre todo si le hablan de su hija, obvio.

Luciano Castro CAER 02.jpg

-¿Qué te sorprendió más de la reacción del público en las primeras funciones? ¿Hubo alguna respuesta que no esperabas?

No, no. Pasó todo lo que suponíamos porque justamente era mostrar algo que nunca habíamos mostrado, menos yo como actor, Mey como directora lo había hecho, dirigir unipersonales, pero todo lo que yo trabajé y todo lo que hice fue para escuchar lo que escuché, así que no, humildemente no me sorprendió, no porque me la crea, sino porque trabajé para que eso pase.