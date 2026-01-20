Los Rolling Stones regresarían a la Argentina con un formato especial: qué se sabe de los shows

La banda, que tuvo que dejar su tour mundial por problemas de salud, planea una serie de conciertos con una nueva modalidad.

Argentina resonó como uno de los lugares en que los Rolling Stones habría elegido como destino clave para su regreso a los escenarios. Tras haber puesto en pausa su gira mundial por cuestiones de salud, la legendaria banda británica evalúa una modalidad alternativa para volver a tocar en vivo.

Según informó el medio británico “Daily Mail”, los Stones analizan realizar una serie de shows bajo el formato de “mini residencias”, una tendencia cada vez más utilizada por artistas de larga trayectoria. La propuesta consiste en ofrecer varios conciertos consecutivos en una misma ciudad, con períodos de descanso más extensos entre fechas, priorizando el cuidado físico por sobre la lógica de las giras tradicionales.

Embed - The Rolling Stones Live 1998 Buenos Aires Argentina De acuerdo a la información publicada por la periodista Alison Boshoff, la banda solo contemplaría presentaciones en tres países: Argentina, Estados Unidos y el Reino Unido. En ese esquema, Buenos Aires se perfila como una de las plazas elegidas, similar a lo que sucedió con Coldplay, que en 2022 realizó una seguidilla histórica de diez recitales en el estadio Monumental.

La decisión estaría directamente vinculada a la edad y el estado de salud de sus integrantes. Mick Jagger, Keith Richards y Ron Wood buscan una manera de seguir tocando sin exponerse al desgaste físico y mental que implica una gira de estadios a gran escala.

Los Rolling Stones suspendieron su gira mundial por la salud de Keith Richards El freno a la gira global tuvo como principal motivo la salud de Keith Richards. Según un crítico musical estadounidense citado por Daily Mail, el guitarrista de 82 años le comunicó a Jagger y Wood que no estaba en condiciones de afrontar un tour internacional de varios meses.