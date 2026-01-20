Los Rolling Stones regresarían a la Argentina con un formato especial: qué se sabe de los shows

Según informó el medio británico “Daily Mail”, los Stones analizan realizar una serie de shows bajo el formato de “mini residencias”, una tendencia cada vez más utilizada por artistas de larga trayectoria. La propuesta consiste en ofrecer varios conciertos consecutivos en una misma ciudad, con períodos de descanso más extensos entre fechas, priorizando el cuidado físico por sobre la lógica de las giras tradicionales.
Embed - The Rolling Stones Live 1998 Buenos Aires Argentina
De acuerdo a la información publicada por la periodista Alison Boshoff, la banda solo contemplaría presentaciones en tres países: Argentina, Estados Unidos y el Reino Unido. En ese esquema, Buenos Aires se perfila como una de las plazas elegidas, similar a lo que sucedió con Coldplay, que en 2022 realizó una seguidilla histórica de diez recitales en el estadio Monumental.
La decisión estaría directamente vinculada a la edad y el estado de salud de sus integrantes. Mick Jagger, Keith Richards y Ron Wood buscan una manera de seguir tocando sin exponerse al desgaste físico y mental que implica una gira de estadios a gran escala.
Los Rolling Stones suspendieron su gira mundial por la salud de Keith Richards
El freno a la gira global tuvo como principal motivo la salud de Keith Richards. Según un crítico musical estadounidense citado por Daily Mail, el guitarrista de 82 años le comunicó a Jagger y Wood que no estaba en condiciones de afrontar un tour internacional de varios meses.
Ante ese escenario, las mini residencias surgieron como la alternativa más viable. Este formato permitiría a la banda establecerse en una ciudad durante un período determinado, reducir traslados y contar con descansos prolongados entre conciertos. De este modo, Richards podría formar parte de los shows previstos para 2026, a pesar de la artrosis que afecta sus articulaciones.