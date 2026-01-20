20 de enero de 2026 - 09:41

Los Rolling Stones regresarían a la Argentina con un formato especial: qué se sabe de los shows

La banda, que tuvo que dejar su tour mundial por problemas de salud, planea una serie de conciertos con una nueva modalidad.

Los Rolling Stones prepararían un regreso a la Argentina.

Los Rolling Stones prepararían un regreso a la Argentina.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Se supo quién sería reina si la princesa Leonor rechaza el trono de España.

Qué pasaría si la princesa Leonor se niega a ser reina de España

Por Agustín Zamora
cual es la mejor pelicula de la historia, segun matt damon: las actuaciones son tan buenas que...

Cuál es la mejor película de la historia, según Matt Damon: "Las actuaciones son tan buenas que..."

Por Redacción Espectáculos

Según informó el medio británico “Daily Mail”, los Stones analizan realizar una serie de shows bajo el formato de “mini residencias”, una tendencia cada vez más utilizada por artistas de larga trayectoria. La propuesta consiste en ofrecer varios conciertos consecutivos en una misma ciudad, con períodos de descanso más extensos entre fechas, priorizando el cuidado físico por sobre la lógica de las giras tradicionales.

Embed - The Rolling Stones Live 1998 Buenos Aires Argentina

De acuerdo a la información publicada por la periodista Alison Boshoff, la banda solo contemplaría presentaciones en tres países: Argentina, Estados Unidos y el Reino Unido. En ese esquema, Buenos Aires se perfila como una de las plazas elegidas, similar a lo que sucedió con Coldplay, que en 2022 realizó una seguidilla histórica de diez recitales en el estadio Monumental.

La decisión estaría directamente vinculada a la edad y el estado de salud de sus integrantes. Mick Jagger, Keith Richards y Ron Wood buscan una manera de seguir tocando sin exponerse al desgaste físico y mental que implica una gira de estadios a gran escala.

Los Rolling Stones suspendieron su gira mundial por la salud de Keith Richards

El freno a la gira global tuvo como principal motivo la salud de Keith Richards. Según un crítico musical estadounidense citado por Daily Mail, el guitarrista de 82 años le comunicó a Jagger y Wood que no estaba en condiciones de afrontar un tour internacional de varios meses.

Keith Richards, chapado a la antigua
Keith Richards, chapado a la antigua
Keith Richards, chapado a la antigua

Ante ese escenario, las mini residencias surgieron como la alternativa más viable. Este formato permitiría a la banda establecerse en una ciudad durante un período determinado, reducir traslados y contar con descansos prolongados entre conciertos. De este modo, Richards podría formar parte de los shows previstos para 2026, a pesar de la artrosis que afecta sus articulaciones.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

¿bandana en la vendimia 2026? la aclaracion oficial tras los dichos de lwordez en lam

¿Bandana en la Vendimia 2026? La aclaración oficial tras los dichos de Lwordez en LAM

Por Redacción Espectáculos
Este postre es fácil de hacer y no requiere horno.

Lemon pie casero: la receta del postre sin horno que sorprende a todos

Por Alejo Zanabria
Lowrdez, de Bandana, contó su vivencias como víctima de violencia de género.

Lowrdez de Bandana rompió el silencio sobre la violencia de género que sufrió: "Te vas enfermando"

Por Redacción Espectáculos
 Karol G y Feid se separaron tras 3 años de noviazgo.

Confirmaron la separación de Karol G y Feid tras 3 años de noviazgo: los motivos

Por Agustín Zamora