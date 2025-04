Los Beatles sinfónico llegan al teatro Independencia: cuándo será el concierto y dónde comprar las entradas

La música de Los Beatles sigue resonando con fuerza a más de cinco décadas de su disolución. Clásicos como "Help!", "Yesterday" o "Here Comes the Sun" han trascendido generaciones, géneros y formatos. Este domingo 5 de mayo a las 21, el público mendocino podrá redescubrir esa obra monumental desde una nueva perspectiva: la Orquesta Pianoforte presentará "The Beatles Sinfónico" en el Teatro Independencia, un espectáculo que busca rendir homenaje al legado de la banda británica a través de una cuidada propuesta orquestal.