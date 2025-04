Llega el Primer Encuentro Regional de Teatro Raro: cuatro días de poéticas escénicas independientes

Viernes 2 de mayo

A las 20.30, en la Sala Vilma Rúpolo: “Ilusión” (San Luis). Elenco: Ver de Teatro (Dir. Hernesto Mussano). Sinopsis: “Ilusión”, de Perla Szuchmacher, relata la historia de un padre desesperado en busca de su hijo que desapareció hace años, huyendo de las presiones sobre su futuro, su trabajo, su vida. Ilusiones proyectadas que se vuelven desilusiones cuando no son. Al punto de herir, de doler, de perder. Como última opción, el padre recurre a una adivina de feria, que lo llevará a un viaje alucinante, y pondrá a prueba todos sus prejuicios: morales, éticos, de género, clasistas y sociales, dejando expuesta una conducta humana que confiere a la obra un tono de honda actualidad.

image.png "Banderas en el desierto”, dirigida por Fabián Castellani.

A las 22, en la Sala Tejada Gómez: “La Bayadera en dermis de tul” (San Juan y La Rioja). Una obra de Federico Tello y Obcaenum (Dir. Federico Tello). Sinopsis: Movilizados con cierta nostalgia por lo arcaico, una grupalidad del noroeste argentino toma la pieza de ballet “La Bayadera” estrenada en 1877 y se permite una nueva posición de enunciación, velando una plataforma dócil, versátil e insumisa que asuma todas las contradicciones y habilite la mutancia entre todos los impulsos desplegados; el ballet, la tradición, la interfaz, y la exploración de las fronteras entre el género, la piel y el tul.

Sábado 3 de mayo

A las 20.30, en la Sala Tejada Gómez: “La nube y el león” (Mendoza). Elenco: Camino de monos teatro alternativo (Dir. David Maya). Sinopsis: Un drama contemporáneo que habla de un instante donde estos dos seres están atrapadas en esta ciudad y en su propio camino. Recorren un espacio de ficción que les repercute dentro de ellas para contar la historia del mundo que habitan. Empiezan un viaje poético, absurdo y minimalista que llena sus universos. Aquí cuentan su día como si fuera el último día que les toca convivir con la muerte y la soledad, el mundo y el barrio, la guerra y el consumo, la contaminación y el consumo, el deseo y la mecanización del individuo… y el miedo, sobre todo el miedo.

A las 22, en la Sala Vilma Rúpolo: “El monstruo está en nosotros” (Mendoza). Elenco: Compañía Experimental Los Toritos (Dir. Daniel Fermani). Sinopsis: Robert Walton es un joven idealista que ha emprendido un viaje al Polo Norte para interrogar a la existencia sobre el porqué de su soledad. Entre los hostiles hielos del Ártico encuentra al doctor Viktor Frankenstein, un científico que en los últimos estertores de su agonía le cuenta una increíble y aterradora historia. Y esa historia está protagonizada por la Criatura, un ser al que Frankenstein ha dado vida al regresarla de la muerte. El dilema moral planteado por Mary Shelley, autora de la novela sobre la cual se basa esta obra, ahonda en la esencia de lo humano, en el concepto de lo monstruoso, donde se aúnan lo ético y lo físico. El padre, el amor, el abandono, la soledad, el rechazo, la búsqueda incesante de sentido en la existencia, van entretejiendo este relato entre las borrascas polares, escenario de las confesiones y los remordimientos de los personajes.

Domingo 4 de mayo

A las 21, en la Sala Ernesto Suárez: “La marcha de las luciérnagas” (Catamarca). Elenco: Los constructores (Dir. Marité Pompei). Sinopsis: La marcha de las luciérnagas es una propuesta escénica que resignifica imágenes documentales y pictóricas y reconstruye dialécticamente gestos de opresión y rebelión. Construida coralmente, lxs figurantes y el corifeo montan y desmontan de forma anacrónica imágenes-memoria y gestos que denuncian la invisibilización, el desplazamiento forzoso, el dolor y la sublevación de un pueblo (cualquier pueblo) dónde y cuándo este se encuentre.

A las 22, en el Subsuelo: “Banderas en el desierto” (Mendoza). Elenco: La rueda de los deseos (Dir. Fabián Castellani). Sinopsis: A través de tres militantes en situación de clandestinidad, se plantean tensiones entre los discursos macropolíticos (grandes discursos de representación y alta institucionalidad) y las micropolíticas (las formas de relación personal, los miedos, las emociones, las contradicciones y dudas, el dolor y el cansancio, es decir, la militancia como experiencia subjetiva e intersubjetiva concreta). Banderas en el desierto no es solo para ver sino para vivir, para usar. No la guarde solo en su memoria, no la entienda con la razón, sino con las entrañas. Derrote el miedo. Cante.