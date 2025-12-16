Llanto en vivo: Araceli González reveló la razón del incómodo que vivió en el programa de Mirtha Legran

Araceli González quedó en el centro de la polémica el sábado por la noche tras su participación en La Noche de Mirtha, el ciclo que conduce Mirtha Legrand por El Trece, luego de que un momento de fuerte carga emocional se emitiera al aire pese a un pedido previo de la actriz para que fuera eliminado.
La situación se produjo durante una charla en vivo, cuando la actriz se quebró al referirse a aspectos personales de su vida, lo que generó una inmediata repercusión en redes sociales y programas de espectáculos durante los días posteriores.
La aclaración de Araceli González
Lejos de dejar que se impusieran versiones ajenas, González decidió aclarar públicamente lo ocurrido a través de sus historias de Instagram, declaraciones que luego fueron retomadas en Intrusos. Allí explicó que el llanto no estuvo vinculado a relaciones pasadas ni a conflictos sentimentales, sino a una acumulación de factores personales. “La verdad es que el llanto no tiene que ver con mis relaciones anteriores. Tiene que ver, primero, con que es fin de año y nos pega a todos. Segundo, porque no dormí dos noches, pero tiene que ver porque estoy lanzando un producto, porque en la vida pasan cosas y no tiene nada que ver con el medio, ni con tu carrera, ni con la historia pasada”, expresó.
Embed - EL LLANTO DE ARACELI GONZÁLEZ EN LA MESA DE MIRTHA LEGRAND
La actriz remarcó que la emoción surgió en un plano íntimo y espontáneo, sin ningún tipo de cálculo previo. En ese sentido, hizo hincapié en que incluso quienes tienen formación actoral no pueden controlar determinadas reacciones cuando se habla desde un lugar personal. “Cuando uno habla de cosas tan íntimas y brota una emoción, es difícil sostenerla, aunque seas actor. No lo haces porque sos actor, dios”, señaló, descartando cualquier interpretación ligada a una estrategia mediática.
La repercusión en la mesa de Mirtha Legrand
Días después de su paso por la mesa de Legrand, González volvió a referirse al tema al ser interceptada por un notero del mismo programa en la vía pública. Allí confirmó que había solicitado que el fragmento en el que lloraba no saliera al aire y manifestó su incomodidad al ver que el pedido no fue respetado. “Sí, pedí que corten la parte que lloré, pero no lo hicieron y me parece que está mal”, afirmó, con un tono calmo y sin confrontación directa.
En sus declaraciones, la actriz aclaró que su planteo no estuvo motivado por enojo ni por un intento de confrontación con el programa, sino por una cuestión de respeto. También comparó la situación con una entrevista reciente que brindó a Mario Pergolini en la misma señal. “En lo de Mario, por ejemplo, me preguntaron si había algo que no me gustó, que quería que no salga, pero no hubo nada”, explicó, y agregó que su presencia en distintos programas responde a la cantidad de propuestas laborales que recibe.
Su respeto por la famosa conductora
González destacó además el respeto quesiente por Mirtha Legrand y su trayectoria. “ A Mirtha la respeto un montón. Hablé con la producción. Después ella me pidió disculpas. Mirtha es emblemática”, afirmó. Al mismo tiempo, sostuvo que su pedido fue claro y puntual. “Solo pedí a la producción que sacaran esa parte, pero no lo cumplieron. Volvería a ir a lo de Mirtha, pero no lloraría”, reconoció.
Por último, la actriz señaló que lo que más le incomodó fue el tratamiento posterior del tema en los medios tradicionales. “Lo que más me molestó fue que salí a la calle y lo primero que me dijeron los medios fue ‘nos dijeron que lloraste’, y eso no es algo que pase con el streaming”, concluyó.