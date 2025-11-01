Liz Solari narró cómo fue que recibió un despertar espiritual que le cambió la vida: "Ví a Jesús"

La actriz contó cómo un hecho trágico transformó su vida, la llevó a vivir experiencias místicas y a encontrar en la fe su nuevo propósito.

Liz Solari, volvió a conmover a los que siguen su vida, con un testimonio profundamente espiritual y relató cómo una experiencia límite marcó un antes y un después en su vida, llevándola a transitar un camino de fe, sanación y conexión con lo divino.

“Hace 15 años, un ser muy amado murió drásticamente en mi presencia. Esa experiencia inesperada y shockeante cambió mi vida de forma radical. A partir de ese momento, nada volvió a ser como antes”, expresó con la voz entrecortada.

La actriz describió cómo aquel episodio la enfrentó al miedo más universal: “Fui testigo de algo extraordinario. Presencié su alma dejar su cuerpo y comprendí que la muerte no termina con la vida, que el alma es indestructible y que el cuerpo es solo un instrumento para manifestarnos en esta dimensión”, explicó.

La salud mental de Liz Solari se deterioró luego de ese episodio Solari contó que, tras el fallecimiento, comenzó a tener vivencias que no podía explicar: "Caí en un estado de confusión, empecé a oír, ver y sentir manifestaciones del reino invisible del espíritu, sin tener ningún estudio ni preparación".

Su salud emocional se deterioró, y ante el asedio mediático decidió internarse junto a su madre en un centro de salud mental: “Solo yo sabía la batalla mental, física y espiritual que estaba viviendo. Los medios distorsionaron la verdad y me sentí invadida”.