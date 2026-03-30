Lejos de la televisión y los escándalos, el nuevo negocio de Ayelén Paleo como empresaria

Pero con el paso del tiempo, su vida dio un giro fuerte y hoy su presente está mucho más ligado al mundo empresario que al mediático.
Lejos de aquel perfil de vedette explosiva, Paleo construyó una nueva rutina y un nuevo objetivo laboral. Según contó en distintas entrevistas, decidió alejarse de la exposición y empezó a enfocarse primero en el entrenamiento físico y en su trabajo como personal trainer, una etapa que, además, le abrió contactos y relaciones que luego terminaron siendo clave para su reconversión.
De los escándalos mediáticos a un perfil bajo
Ese cambio de rumbo la llevó finalmente al mercado inmobiliario premium. Junto a su hermano, Ayelén se convirtió en CEO de OnLevel Group, una firma dedicada al asesoramiento de compradores de propiedades de alta gama, especialmente en la zona de Puerto Madero. Hoy ese es su principal proyecto profesional y el eje de su nueva faceta como empresaria.
La propia Paleo explicó que este rubro la entusiasma por completo. En una entrevista, contó que le gusta acompañar a las personas en la búsqueda de un lugar para vivir o invertir, y remarcó que disfruta ser parte de un proceso tan importante para sus clientes.
Una nueva vida lejos de la televisión
En esa misma línea, también dejó en claro que no mira con nostalgia su pasado televisivo: aseguró que no extraña la TV y que hoy prefiere trabajar en paz, lejos del ruido que marcó su etapa más mediática.
Su transformación no quedó solamente en lo laboral. En redes sociales también se muestra con otra energía, más enfocada en el bienestar, el entrenamiento y su costado profesional. De hecho, además del negocio inmobiliario, sostuvo que nunca abandonó del todo otra de sus grandes pasiones: la danza, ya que mantiene su propia escuela de baile.