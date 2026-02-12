12 de febrero de 2026 - 08:44

Las fotos del nuevo Spider-Man de Nicolas Cage: por qué es distinto a todos los que hemos visto

El actor encarnará al arácnido en una versión diferente para una serie de Amazon Prime Video.

Nicolas Cage protagonizará una nueva serie de Marvel

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Prime Video apuesta fuerte al universo Marvel con una nueva serie live action protagonizada por Nicolas Cage que llegará en 2026. Lejos de Disney, la producción toma a uno de los superhéroes más importantes de la editorial de cómics y lo reversiona.

Las primeras imágenes de Nicolas Cage como "Spider-Noir" de Marvel
La historia seguirá a un investigador privado envejecido, golpeado por el pasado y con más fracasos que victorias, que deberá enfrentarse a la vida que dejó atrás cuando era el único superhéroe de la ciudad. Con estética de cine clásico, la ficción promete una mirada más oscura y adulta del personaje.

El Spider-Man de Nicolas Cage no será Peter Parker

Uno de los cambios más fuertes respecto a otras versiones es que el protagonista no llevará el nombre de Peter Parker. En esta adaptación, el personaje interpretado por Cage se llamará Ben Reilly, un giro que modifica por completo la identidad tradicional del trepamuros.

El equipo creativo explicó que esta decisión no es casual y que el cambio forma parte central del desarrollo narrativo. A diferencia del Peter Parker adolescente y en formación que suele verse en cine y televisión, esta versión será más áspera, desencantada y marcada por experiencias traumáticas del pasado.

Las primeras imágenes de Nicolas Cage como "Spider-Noir" de Marvel
Además, en esta serie no utilizará el nombre completo de Spider-Man Noir. Dentro del relato será conocido simplemente como “The Spider”, en sintonía con los héroes pulp de la época como The Shadow o The Spirit, reforzando el tono detectivesco y sombrío de la producción.

Qué se sabe sobre el estreno de Spider-Noir

La serie tiene previsto su debut en 2026 a través de Prime Video. Aunque todavía no hay fecha exacta confirmada, el proyecto ya generó expectativa por su propuesta estética, el enfoque más adulto del personaje y la presencia de Nicolas Cage como figura central.

