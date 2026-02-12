Las fotos del nuevo Spider-Man de Nicolas Cage: por qué es distinto a todos los que hemos visto

El actor encarnará al arácnido en una versión diferente para una serie de Amazon Prime Video.

Prime Video apuesta fuerte al universo Marvel con una nueva serie live action protagonizada por Nicolas Cage que llegará en 2026. Lejos de Disney, la producción toma a uno de los superhéroes más importantes de la editorial de cómics y lo reversiona.

Luego de su paso por la película animada "Spider-Man: Into the Spider-Verse", donde dio voz a una versión alternativa del héroe, Nicolas Cage encabezará "Spider-Noir", una producción ambientada en la Nueva York de los años 30.

Las primeras imágenes de Nicolas Cage como "Spider-Noir" de Marvel Las primeras imágenes de Nicolas Cage como “Spider-Noir” de Marvel gentileza La historia seguirá a un investigador privado envejecido, golpeado por el pasado y con más fracasos que victorias, que deberá enfrentarse a la vida que dejó atrás cuando era el único superhéroe de la ciudad. Con estética de cine clásico, la ficción promete una mirada más oscura y adulta del personaje.

El Spider-Man de Nicolas Cage no será Peter Parker Uno de los cambios más fuertes respecto a otras versiones es que el protagonista no llevará el nombre de Peter Parker. En esta adaptación, el personaje interpretado por Cage se llamará Ben Reilly, un giro que modifica por completo la identidad tradicional del trepamuros.

El equipo creativo explicó que esta decisión no es casual y que el cambio forma parte central del desarrollo narrativo. A diferencia del Peter Parker adolescente y en formación que suele verse en cine y televisión, esta versión será más áspera, desencantada y marcada por experiencias traumáticas del pasado.