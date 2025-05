Lali agotó Vélez y anuncia show en Mendoza: precios y ubicaciones de entradas

Después de lanzar su sexto álbum “NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMA”, Lali inició su tour con dos conciertos sold out en Vélez. La gira continúa por Argentina, Uruguay y España, y Mendoza vuelve a estar en la ruta después de tres años.

Lali Vélez (1).jpg Un espectáculo que mezcla emoción, diversidad y una fuerte identidad argentina, consolidando a Lali como referente pop. Vicky Dragonetti

“Quería hacer un show con nuestra identidad y los escucho con la pasión y la emoción con la que cantan… es una misión cumplida”, dijo Lali al cierre de una de las noches. A lo largo de las dos funciones participaron 31 artistas en escena, incluidos 16 bailarines, 16 drags, músicos y figuras sorpresa como Dillom, Taichu, Miranda!, Joaquín Levinton y Moria Casán. “Tiene un ángel desmedido. Es una trabajadora que yo admiro muchísimo”, dijo Moria tras su aparición en el segmento de “¿Quiénes son?”.

Lali Vélez (3).jpeg El 2 de agosto, Lali vuelve a Mendoza para un show único en el Arena Maipú, con entradas desde $60.000. Vicky Dragonetti

Un tour que mezcla emoción, potencia y una fuerte identidad local

El tour no solo propone un recorrido por las canciones del nuevo álbum, sino una experiencia inmersiva que conecta lo sonoro con lo visual. Temas como “LOKURA”, “SEXY” y “2 Son 3” marcaron el inicio de un show demoledor, mientras que clásicos como “BOOMERANG” recibieron nuevas versiones que sorprendieron al público. En “EGO”, Lali invitó a cantar a capella, y en “INCONDICIONAL” compartió uno de los momentos más emotivos de la noche.

Lali Vélez (1).jpeg Más de 90.000 personas vibraron en Vélez con la imponente puesta en escena y colaboraciones exclusivas. Vicky Dragonetti

Uno de los grandes actos fue “SOY”, con un despliegue drag que llenó el escenario de color y diversidad. También hubo espacio para la intimidad con “NO HAY HÉROES” en versión acústica, y un estallido final con “FANÁTICO” que desató un pogo masivo. En el cierre, antes de “NO ME IMPORTA”, Lali cantó el Himno Nacional, generando una ovación que erizó la piel: el estadio encendido por las luces de los celulares y la emoción colectiva.

El regreso a Mendoza reafirma el vínculo con su público del interior del país y consolida un tour que no se limita a los hits. Propone una apuesta estética, una identidad local orgullosa y una producción que, sin perder raíz, se mueve a la altura de los grandes shows internacionales.