18 de agosto de 2025

La Voz Argentina, sin mendocinos en competencia: así fue la eliminación de Ambrosio Cantú

La competencia de canto de Telefe ya no tiene mendocinos en competencia, la última presentación fue la de Ambrosio Cantú -del Team Lali- en los Knockouts.

Ambrosio Cantú La Voz Argentina
Los Andes
Ambrosio Cantú, el último mendocino en competencia dentro de La Voz Argentina, quedó eliminado en la etapa de los Knockouts. El joven formaba parte del equipo de Lali Espósito y debió enfrentarse a Lucio Casella, quien finalmente fue elegido por la coach para continuar en el programa.

En su presentación, Ambrosio interpretó “Yo te necesito” de Luis Miguel. Aunque logró una versión correcta y recibió aplausos del jurado y del público, no alcanzó para seguir en carrera dentro de un certamen que se vuelve cada vez más exigente a medida que avanzan las instancias.

Tras su actuación, el mendocino reconoció que los nervios lo afectaron en un momento clave. “Me jugaron los nervios una mala pasada, estoy generalmente acostumbrado a cantar en inglés también. Soy una persona que me cuesta salir del cascarón, pero acá estoy… seguiré persiguiéndolo y enfrentándolo”, expresó antes de despedirse con la ovación de la sala.

Ambrosio Cantú, el mendocino que fue eliminado de La Voz Argentina

La eliminación no opacó su recorrido en el programa ni su historia personal ligada a la música. Cantú ya contaba con experiencia en certámenes televisivos, ya que había sido finalista de Got Talent España, lo que le permitió sumar reconocimiento en el exterior. Sin embargo, esta vez quedó a mitad de camino en la versión argentina del ciclo.

Su vínculo con el arte comenzó desde muy pequeño. Durante su paso por la escuela integró el coro y aprendió a tocar el piano a los ocho años. Esa formación inicial marcó el rumbo de su carrera, que más tarde lo llevó a mudarse a Valencia en busca de nuevas oportunidades.

Allí retomó su pasión en las calles, donde se convirtió en artista callejero y logró cautivar a transeúntes con su voz y su estilo. Aunque la aventura en La Voz Argentina llegó a su fin, Ambrosio Cantú dejó en claro que no se rinde y que seguirá adelante con su sueño musical.

