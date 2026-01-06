La tercera temporada de un popular animé se estrena en días y hay lugar para verla: ¿Netflix o Crunchyroll?

"Siempre iba a terminar con...": creadores de Stranger Things tuvieron que explicar el final

En 2 horas: la claustrofóbica película de terror que llegó a Netflix con un clásico villano

Se trata de “Jujutsu Kaisen” , que estrenará su tercera temporada este jueves 8 de enero. La confirmación llegó a través de las cuentas oficiales de la franquicia y de Netflix Anime , que anunció la emisión de los nuevos episodios. Sin embargo, llegará a la plataforma de streaming solo en algunas regiones de Asia, por el momento, no hay fecha confirmada para Latinoamérica.

La nueva temporada podrá verse en Argentina únicamente a través de Crunchyroll , que mantiene los derechos de emisión del animé en gran parte de Occidente.

La tercera temporada llegará con un capítulo doble como lanzamiento , una estrategia pensada para marcar el inicio de una etapa clave en la obra creada por Gege Akutami. Luego, se presentará un episodio semanal.

Con el manga ya finalizado, el animé avanza hacia capítulos determinantes que definirán su legado dentro del género.

¿De qué trata la tercera temporada de Jujutsu Kaisen?

La historia retoma el conflicto en un escenario marcado por el caos absoluto tras la devastación de Shibuya, un punto de quiebre que dejó al mundo de la hechicería al borde del colapso. Con los practicantes dispersos, debilitados y sin certezas, el equilibrio entre humanos y maldiciones entra en su etapa más frágil.

En este contexto comienza el llamado Juego del Sacrificio, una competencia brutal donde las fronteras entre héroes y villanos se vuelven cada vez más difusas. Cada participante ingresa con una motivación distinta, justicia, ambición o simple supervivencia, y se ve obligado a formar alianzas estratégicas para combinar habilidades y enfrentar a las maldiciones que dominan el tablero.

Uno de los enfrentamientos más esperados de esta etapa es el cruce entre Yuji Itadori y Yuta Okkotsu, cuando este último decide buscar al protagonista para un duelo que promete redefinir el rumbo de la historia.