La Sinfónica de la UNCuyo presentará una obra cumbre de Bach: agotó entradas pero invita al ensayo de este martes

En el marco de Semana Santa, la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo ofrecerá esta importante obra mañana miércoles. Tras agotar las entradas de este concierto, abrió al público el ensayo general de este martes.

La respuesta del público agotó las entradas incluso antes de que sonara la primera nota. "La Pasión según San Juan" de Johann Sebastian Bach, una de las cumbres indiscutidas del repertorio sacro occidental, tendrá su esperada interpretación en Mendoza este miércoles 1 de abril, pero la demanda fue tal que la organización decidió abrir una instancia poco habitual: el acceso al ensayo general, previsto para este martes 31 de marzo en la Iglesia Nuestra Señora de la Merced.

La iniciativa, que responde directamente al interés del público mendocino, permitirá asistir a la última y más completa instancia de ensayo de esta obra monumental de Johann Sebastian Bach, en un formato que conserva la potencia emocional y la exigencia interpretativa de la función principal. El ensayo general se realizará hoy a las 19.45, con entradas generales a $10.000 (en Entradaweb.com.ar) y un pedido explícito de puntualidad, acorde a la rigurosidad que demanda la pieza.

image Bajo la dirección artística de Tobías Volkmann, la interpretación reunirá a la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo y al Coro Universitario de Mendoza, dirigido por Silvana Vallesi, junto a un destacado conjunto de solistas. La obra, compuesta en 1724, despliega el relato de la Pasión de Cristo según el Evangelio de Juan con una arquitectura musical que alterna coros de una densidad dramática notable, arias de introspección lírica y recitativos que sostienen la narración con una intensidad casi teatral.

Contará con el tenor Rodrigo del Pozo en el rol del Evangelista, figura central que articula el relato bíblico. Lo acompañarán las voces de Griselda López, José Muñoz, Fernando Lazari, Rubén Caparotta, Guillermo Olarte, Rocío Asimonti y Gabriel Sánchez, conformando un elenco que refuerza el carácter excepcional de la propuesta.

El concierto principal, que como dijimos tiene las entradas agotadas, tendrá lugar mañana miércoles 1 de abril a las 20.30.