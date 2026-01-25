"La propuesta más hermosa del mundo": Julieta Nair Calvo confirmó su casamiento

La actriz compartió en redes sociales el momento en que su pareja, Andrés Rolando, le propuso matrimonio en una playa, rodeados por familiares y amigos.

La actriz Julieta Nair Calvo compartió en redes sociales el íntimo momento en el que su pareja, el empresario Andrés Rolando, le propuso matrimonio durante una celebración en la playa, rodeados de familiares y amigos.

En el video difundido, Rolando le dedicó unas sentidas palabras antes de arrodillarse: “Es la mamá que hubiese soñado siempre para... para mis hijos. No puedo pensar en una mujer mejor y tan amorosa y que ilumine tanto mi día a día”, expresó, destacando el valor de la familia en su vida.

La propuesta quedó inmortalizada frente a sus seres queridos. En Instagram, la actriz relató el momento con un mensaje cargado de emoción: “Bajo los ojos emocionados de toda nuestra familia y amigos, tuve la propuesta de casamiento más hermosa del mundo. Gracias amor de mi vida por esta noche que nunca voy a olvidar. Con vos hasta el infinito. Te amo”.

En la celebración estuvieron presentes Valentino e Isabella, los hijos de la pareja. Las imágenes generaron una ola de mensajes de felicitación por parte de seguidores y colegas del ambiente artístico.

El compromiso se conoció luego de un año especial para la familia. En enero del año pasado, Nair Calvo fue madre por segunda vez con el nacimiento de Isabella, noticia que había compartido en redes sociales junto a imágenes familiares.