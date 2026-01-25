25 de enero de 2026 - 20:15

"La propuesta más hermosa del mundo": Julieta Nair Calvo confirmó su casamiento

La actriz compartió en redes sociales el momento en que su pareja, Andrés Rolando, le propuso matrimonio en una playa, rodeados por familiares y amigos.

Julieta Nair Calvo se casa: la emotiva declaración de amor de Andrés Rolando.

Julieta Nair Calvo se casa: la emotiva declaración de amor de Andrés Rolando.

Foto:

redes
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La actriz Julieta Nair Calvo compartió en redes sociales el íntimo momento en el que su pareja, el empresario Andrés Rolando, le propuso matrimonio durante una celebración en la playa, rodeados de familiares y amigos.

Leé además

Esta es la triste razón por la que Enya eligió recluirse en su enorme castillo.

Fue ícono de los 90, rechazó la fama y hoy vive aislada en un castillo con habitación del pánico

Por Redacción Espectáculos
La serie es una joya oculta de Netflix que muchos señalan ser mejor que Stranger Things.

Con 16 capítulos en Netflix: la serie inspirada en un caso real que es considerada mejor que Stranger Things

Por Redacción Espectáculos

En el video difundido, Rolando le dedicó unas sentidas palabras antes de arrodillarse: “Es la mamá que hubiese soñado siempre para... para mis hijos. No puedo pensar en una mujer mejor y tan amorosa y que ilumine tanto mi día a día”, expresó, destacando el valor de la familia en su vida.

La propuesta quedó inmortalizada frente a sus seres queridos. En Instagram, la actriz relató el momento con un mensaje cargado de emoción: “Bajo los ojos emocionados de toda nuestra familia y amigos, tuve la propuesta de casamiento más hermosa del mundo. Gracias amor de mi vida por esta noche que nunca voy a olvidar. Con vos hasta el infinito. Te amo”.

Embed

En la celebración estuvieron presentes Valentino e Isabella, los hijos de la pareja. Las imágenes generaron una ola de mensajes de felicitación por parte de seguidores y colegas del ambiente artístico.

El compromiso se conoció luego de un año especial para la familia. En enero del año pasado, Nair Calvo fue madre por segunda vez con el nacimiento de Isabella, noticia que había compartido en redes sociales junto a imágenes familiares.

La historia de amor entre la actriz y Rolando comenzó en 2018, tras una cita a ciegas organizada por Gimena Accardi. Luego de retomar el contacto por redes sociales, la relación avanzó rápidamente, se consolidó con la convivencia y se fortaleció con la llegada de sus hijos.

La reciente propuesta de casamiento sumó un nuevo capítulo a una historia marcada por el crecimiento familiar y el acompañamiento mutuo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Destino San Javier se presenta este viernes en Rivadavia Canta al País.

Paolo Ragone de Destino San Javier: "Ojalá las nuevas canciones se transformen en clásicos"

Por Carina Bruzzone
Willen Dafoe se anima a bailar al ritmo de Damas Gratis en una nueva película con sello argentino.

Willem Dafoe desembarca en la Argentina y baila Damas Gratis en su nueva película

Por Redacción Espectáculos
camila homs mostro su embarazo en la semana 40 y compartio la espera por la llegada de su hija

Camila Homs mostró su embarazo en la semana 40 y compartió la espera por la llegada de su hija

Por Redacción Espectáculos
El hijo menor de Nicolás Repetto decidió tener un perfíl bajo y trabajar en Uruguay

Así está hoy Francisco, el hijo menor de Nicolás Repetto y Florencia Raggi

Por Agustín Zamora