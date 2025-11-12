12 de noviembre de 2025 - 10:25

La polémica frase de Máximo Menem Bolocco sobre su padre muerto: "Rodeado de gente que..."

El joven chileno hizo una dura reflexión sobre el fallecimiento del expresidente Carlos Menem, ocurrido en 2021.

Máximo Menem habló sobre los últimos años de su padre, el expresidente, y el nosivo entorno que lo acompañó.&nbsp;

Máximo Menem habló sobre los últimos años de su padre, el expresidente, y el nosivo entorno que lo acompañó. 

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Morena Rial fue denunciada por estafar a un boxeador.

Morena Rial fue denunciada por un boxeador y se agrava su situación judicial: "Me robó 2500 dólares en..."

Por Agustín Zamora
Julieta Poggio fue atacada por dos monos en sus vacaciones.

Julieta Poggio fue atacada por dos monos y su reacción se hizo viral

Por Agustín Zamora

Agradezco que se haya ido porque estaba muy enfermo, por lo que sé”, respondió el joven de 21 años en una entrevista en un programa chileno, “Sin Editar”. Y agregó: “Estaba rodeado de gente que no le sumaba mucho”.

Embed - #SINEDITAR MÁXIMO MENEM BOLOCCO

Además, Máximo explicó que no tuvo una mala relación con su padre, pero sí “con los demás”, en referencia quizás a quienes se veía acompañando a Carlos en sus últimas apariciones como Zulemita Menem y su exesposa Zulema Yoma. Además, estuvieron su primo Eduardo Lule Menem, subsecretario de Gestión Institucional en la Secretaría General de la Presidencia, y su sobrino Martín Menem, hoy titular de la Cámara de Diputados.

Zulema Menem junto a su tío Eduardo y a su padre, Carlos Menem. De pie detrás del sofá, Martín Menem y su hermano Adrián.
Zulema Menem junto a su tío Eduardo y a su padre, Carlos Menem. De pie detrás del sofá, Martín Menem y su hermano Adrián.

Zulema Menem junto a su tío Eduardo y a su padre, Carlos Menem. De pie detrás del sofá, Martín Menem y su hermano Adrián.

Los últimos años de Carlos Menem

Estaba cansado y aburrido, los últimos años de su vida no fueron plenos, estaba como encarcelado. Pobrecito”, reflexionó Máximo sobre su padre quien falleció en febrero de 2021, a los 90 años, tras una larga internación por insuficiencia renal que lo había dejado en coma desde diciembre de 2020.

Y continuó: “Lo bueno es que ya no me siento en la necesidad de estar comunicándome con ellos, siempre me hacía mal, había un drama y desde que él se fue lo siento… me siento acompañado por él”.

Además, el joven contó que en cinco años se ve recibido y con su estudio de arquitectura así como un empresario gracias a su marca de zapatillas que está disponible en cinco ciudades de Chile, en las tiendas París. “Me gustaría tener hijos pero más grande”, aportó.

Sobre lo que más le gusta de él, el modelo resolvió que es su determinación para encarar proyectos mientras que lo que menos disfruta es su indecisión. Sobre sus miedos, contó: “Le temo a la maldad, a la gente mala con malas intenciones. Está lleno y lo vivo de cerca”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Toy Story 5: Pixar presentó el primer adelanto de la quinta entrega.

"Toy Story 5" lanzó su trailer oficial: ¿se viene un villano tecnológico?

Por Redacción Espectáculos
Charly García recibió el Konex de Brillante.

Charly García fue galardonado con el Konex de Brillante y se lo dedicó a su "gran amiga Mercedes Sosa"

Por Redacción Espectáculos
Cómo respondió Flor Regidor a las acusaciones de que cobró 15mil dólares para asistir a una fiesta

La impresionante cirugía de una ex participante de Gran Hermano que sorprendió a sus seguidores: "Háganlo"

Por Redacción Espectáculos
Jose María Listorti estuvo internado y confesó haber tenido miedo de contraer coronavirus

José María Listorti reveló los detalles de su reemplazo a Marcelo Tinelli en Carnaval Stream

Por Redacción Espectáculos