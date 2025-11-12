La polémica frase de Máximo Menem Bolocco sobre su padre muerto: "Rodeado de gente que..."

El joven chileno hizo una dura reflexión sobre el fallecimiento del expresidente Carlos Menem, ocurrido en 2021.

Máximo Menem habló sobre los últimos años de su padre, el expresidente, y el nosivo entorno que lo acompañó.

“Agradezco que se haya ido porque estaba muy enfermo, por lo que sé”, respondió el joven de 21 años en una entrevista en un programa chileno, “Sin Editar”. Y agregó: “Estaba rodeado de gente que no le sumaba mucho”.

Embed - #SINEDITAR MÁXIMO MENEM BOLOCCO Además, Máximo explicó que no tuvo una mala relación con su padre, pero sí “con los demás”, en referencia quizás a quienes se veía acompañando a Carlos en sus últimas apariciones como Zulemita Menem y su exesposa Zulema Yoma. Además, estuvieron su primo Eduardo Lule Menem, subsecretario de Gestión Institucional en la Secretaría General de la Presidencia, y su sobrino Martín Menem, hoy titular de la Cámara de Diputados.

Zulema Menem junto a su tío Eduardo y a su padre, Carlos Menem. De pie detrás del sofá, Martín Menem y su hermano Adrián. Zulema Menem junto a su tío Eduardo y a su padre, Carlos Menem. De pie detrás del sofá, Martín Menem y su hermano Adrián. gentileza Los últimos años de Carlos Menem “Estaba cansado y aburrido, los últimos años de su vida no fueron plenos, estaba como encarcelado. Pobrecito”, reflexionó Máximo sobre su padre quien falleció en febrero de 2021, a los 90 años, tras una larga internación por insuficiencia renal que lo había dejado en coma desde diciembre de 2020.

Y continuó: “Lo bueno es que ya no me siento en la necesidad de estar comunicándome con ellos, siempre me hacía mal, había un drama y desde que él se fue lo siento… me siento acompañado por él”.