La Mona Jiménez deberá pagarle una suma millonaria a su hija no reconocida

Natalia aseguró que, tras conocer el resultado, el abogado del cantante le propuso reconocerla a cambio de que renunciara formalmente a todos sus derechos. “Le pregunté qué derechos eran y me gritó ‘la plata, bol...’” , relató con crudeza.

El rechazo del músico

En 2021, la Justicia de Córdoba confirmó oficialmente el vínculo biológico entre ambos. A pesar de esa validación, Natalia no fue aceptada por el entorno del músico. Incluso denunció haber recibido amenazas e intimidaciones. Uno de los episodios más ilustrativos de esta exclusión ocurrió en diciembre de 2021, cuando intentó ingresar a un recital del artista en Córdoba: “Tenía mi entrada, pero alguien se acercó y me dijo que no podía entrar”, relató.