Pampita tomó posición en la pelea entre la China Suárez y Wanda Nara: "Hace un montón de meses"

Pampita opinó sobre el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

Pampita fue categórica: “No me meto. Hace un montón de meses que decidí no meterme en nada, no opinar de nada porque no me corresponde, no es mi tema”. Esta postura apunta a desligarse de cualquier escándalo que involucre indirectamente a su entorno familiar.