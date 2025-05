La Mona Jiménez sufrió un accidente y generó preocupación en sus fans: qué le pasó

“Después del sargento tuve un esguince. me caí, me doble el pie y me quebré dos huesitos. entonces estoy sufriendo desde ese momento, estoy mal. Me decían que no cantaban y yo dije ´cómo no voy a cantar, esta este público hermoso aca, tengo que cantar, como el culo en un jonca, pero tengo que estar acá´. Disculpenme pero me voy a sentar", fue lo primero que dijo sobre su accidente.