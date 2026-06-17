La familia de Gaspi aclaró que sus restos serán repatriado desde Brasil y advirtió sobre "falsas colectas"

El cuerpo del youtuber argentino Gastón "Gaspi" Prim Díaz fue liberado recientemente por las autoridades de Río de Janeiro y ya puede ser repatriado. Dos amigos viajaron a Brasil para completar los trámites correspondientes.

La familia de Gaspar Prim Díaz, conocido en redes sociales como Gaspi, informó que los restos del joven serán trasladados a Argentina desde Brasil en los próximos días. Así lo confirmó a través de un comunicado, donde también aclaró que “no existe ninguna colecta oficial” para reunir dinero y alertó sobre posibles estafas.

El texto fue difundido por el streamer Martín Pérez Di Salvo -conocido como “Coscu”- en sus historias de Instagram bajo el título y contenía un “mensaje de la familia” del joven de 23 años, fallecido el domingo 14 de junio en Brasil tras el choque de dos helicópteros.

Comunicado de la familia de Gaspi tras su muerte “Queremos aclarar que no existe ninguna colecta oficial para cubrir los gastos relacionados con Gaspi”, comenzaron.

“Gracias a la solidaridad de un grupo de personas y a la ayuda recibida de manera privada, ya se lograron cubrir los costos necesarios para que Gaspi pueda regresar a Argentina en los próximos días y descansar en paz”, indicaron.

Asimismo, alertaron sobre la circulación de campañas o pedidos de dinero que no cuentan con el aval de la familia: “Cualquier colecta, campaña o pedido de dinero que vean circulando en su nombre no es oficial y se trata de una estafa. Lamentablemente, hay quienes intentan aprovecharse de situaciones tan dolorosas como esta. Les pedimos que no colaboren con ninguna iniciativa”.

image En línea, agradecieron: “Sabemos que muchísima gente sigue teniendo la intención de ayudar, y eso habla del cariño enorme que Gaspi y Lucas supieron generar en tantas personas con su arte”. “Hoy, la mejor manera de honrarlos es mantener vivo su recuerdo, compartir lo que nos dejaron y acompañar a sus seres queridos con respeto y cariño. Gaspi y Lucas vivirán por siempre en nuestros corazones”, concluyó el escrito.