23 de enero de 2026 - 21:05

La familia Beckham no tiene paz: qué dijo el DJ de la boda sobre el polémico vals que desató el escándalo

La revelación del DJ vuelve a exponer una interna familiar que, lejos de apagarse, suma nuevos testimonios y lecturas.

Por Redacción Espectáculos

Tensión entre la familia de David Beckham 

familia beckham

La confesión del DJ de la boda de Brooklyn Beckham

Marnach relató lo sucedido en el programa británico This Morning y describió un clima de tensión inesperada en uno de los momentos más simbólicos de cualquier casamiento. Según su versión, mientras el cantante Marc Anthony se preparaba para dar inicio al primer baile, invitó a subir al escenario a “la mujer más hermosa de la sala” junto al novio. Para la mayoría de los invitados, el gesto apuntaba claramente a Nicola Peltz, la novia. Sin embargo, quien terminó acompañando a Brooklyn fue su madre, Victoria Beckham, lo que generó sorpresa y desconcierto entre los presentes.

familia beckham

El DJ explicó que la situación se volvió aún más incómoda cuando el propio Marc Anthony habría hecho un comentario que acentuó la escena: “Pon las manos en las caderas de tu madre”. Ese detalle, según Marnach, terminó de romper el clima festivo y provocó una reacción inmediata. “Brooklyn sube al escenario y todos esperan que sea Nicola quien suba para el primer baile. Victoria está al lado del escenario, sube y en ese momento todo se vuelve muy incómodo”, relató.

El estallido de la polémica

De acuerdo con su testimonio, Nicola Peltz no soportó la situación y abandonó el salón “llorando desconsoladamente”, mientras los invitados quedaban en silencio y Brooklyn permanecía solo en el escenario. Marnach aclaró que el baile no tuvo nada de provocativo ni incluyó gestos similares a coreografías de las Spice Girls, como se ironizó luego en redes sociales. “No hubo nada sexualizado”, remarcó, y sostuvo que el problema no fue el baile en sí, sino el contexto y el momento elegido para que ocurriera.

Llega a Netflix el documental sobre la vida artística y personal de Victoria Beckham.
Este episodio fue mencionado de forma directa por Brooklyn Beckham en una reciente publicación de Instagram, donde explicó los motivos de su alejamiento familiar. Allí afirmó que su madre lo hizo sentir “humillado” y calificó el baile como “muy inapropiado delante de todos”. En el mismo mensaje, también acusó a David y Victoria Beckham de intentar interferir en su matrimonio, de filtrar información a la prensa y de priorizar la llamada “Marca Beckham” por encima de los vínculos personales.

