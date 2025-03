La divertida confesión íntima de María Becerra en Olga explotó las redes: "No vayan..."

María Becerra fue la gran invitada del día en el streaming de Olga , donde no solo generó furor entre sus fanáticos, sino que también hizo reír a todos en el estudio . Desde el momento en que ingresó, demostró su espontaneidad con una anécdota inesperada que desató carcajadas.

Al comenzar la entrevista, Paula Chaves le preguntó: ” ¿Te sigue pasando tener nervios? ”. Sin filtro y fiel a su estilo, María respondió con total honestidad: “ No vayan al baño porque lo reventé... ”, dijo para graficar su nivel de nervios y provocó risas en todo el equipo.

María reveló que recientemente le diagnosticaron SIBO (sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado), una afección que la obliga a cuidar su alimentación para evitar molestias. Contó que, por esta razón, presta más atención a lo que consume y prefiere preparar sus propias comidas en lugar de pedir comida por delivery. “ Soy anti delivery, me encanta cocinar ”, aseguró, dejando en claro que su alimentación es un tema central en su vida.

“Lo sufrí un montón lo de las críticas, a tal punto que me daba pánico subirme al escenario. Cuando bajaba, lo primero que hacía era pedir el celular y leer en Twitter lo que decían del show”, confesó.

Sin embargo, decidió hacer un cambio y enfocarse en mejorar: “Entonces lo que dije fue ‘bueno loca, si no te está dando la nafta, ponete nafta, no estés pasando a gasoil’ y me puse a entrenar”, relató, destacando que comenzó a tomar clases de canto y baile para perfeccionarse.

El cierre de la nota estuvo cargado de humor y sorpresa cuando María se animó a tatuar en vivo a Morte, uno de los conductores del programa Tapados de laburo. Eligió un diseño con el número 223, una movida de marketing que aún mantiene en misterio, generando especulaciones entre sus fanáticos.

