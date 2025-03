Lali Espósito habló sobre la posibilidad de colaborar con María Becerra: "Nos pasaron cosas que nos unieron"

“Hay una fantasía que respeto, me da ternura y me gusta, que es esta idea de que los artistas nos conocemos muchísimo entre todos. Y eso no es así”, explicó. “Tengo muy buena onda con María, me parece una genia absoluta. Fui a su show, ella siempre apoya mi música, me escribe, me pregunta cosas, nos compartimos todo”.