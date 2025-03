La desnudez, un relato de Lila Levinson

La mujer entra apresurada a la iglesia de San Francisco. Son más de las once. El sacerdote ha iniciado la ceremonia. La mantilla de encaje no alcanza a cubrir los rulos del pelo suelto. Las damas usan rodetes, ella no. Una de las señoras la observa con espanto. Le hace señas desesperadas porque lo más trascendental no está ni en la ropa amarronada, ni en el cabello: la cinta roja. Es tarde. Los esbirros del comisario Montero hace rato que la vigilan para castigarla por algún motivo. Una unitaria rebelde no puede estar libre.