La cantante mendocina Susana Jerez lanza "Cosas de la vida" y rinde homenaje a Sandro

eLa cantante mendocina Susana Jerez celebrará medio siglo de trayectoria artística con el lanzamiento de un nuevo single y un concierto especial que recorrerá su extensa carrera. Este jueves 16 de abril a las 19.30, estrenará en YouTube su versión de “Cosas de la vida”, una composición de Sandro, en lo que se presenta como un sentido homenaje al icónico “Gitano”.

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El sencillo cuenta con la participación del maestro Sebastián Giunta , histórico pianista y director musical de Sandro, y se convierte en una pieza cargada de simbolismo: no solo por el tributo al repertorio de Giunta, sino también por tratarse de uno de los últimos trabajos del músico, fallecido en octubre de 2024.

La relación de Jeréz con la obra de Sandro comenzó en 2022, cuando fue invitada por Giunta a participar de un concierto homenaje en el Teatro Plaza. Aquella experiencia marcaría el inicio de un vínculo artístico que derivó en la grabación de este tema. “Fue tan especial esa experiencia que decidimos con Sebastián preparar un material musical y así empezamos a elegir el tema”, recordó la cantante.

En 2023, la artista viajó a Buenos Aires para registrar las partes de piano junto a Giunta. Luego, ya en 2024, grabó su voz en España en el estudio del productor Gabriel Fernando Álvarez, con quien ya había trabajado previamente. El resultado es una versión que conjuga arreglos orquestales y una atmósfera cuidada, pensada en sintonía con el estilo original pero atravesada por la impronta interpretativa de Jerez.

El lanzamiento de “Cosas de la vida” funciona además como anticipo de un espectáculo mayor. El 6 de junio, la cantante se presentará en el Teatro Quintanilla con el concierto “Susana Jerez, 50 años. Una vida de canciones…”, un recorrido por las distintas etapas de su carrera, con invitados y un repertorio que abarcará géneros diversos.

“Nos reuniremos para celebrar un camino trazado con pasión, rigor artístico y una identidad que ha sabido navegar por los géneros más diversos de la canción universal”, adelantó la artista sobre el show.

Una cantante con trayectoria

Con cinco décadas dedicadas a la música, Jeréz se ha consolidado como una figura relevante tanto en Argentina como en Chile, destacándose en el tango, la comedia musical y la producción cultural. Entre sus hitos se cuenta su participación en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, su paso por el musical “Annie” en el Teatro Lola Membrives y su trabajo en distintos espectáculos de music hall.

Además de su faceta como intérprete, ha desarrollado una intensa labor como gestora cultural, con la producción y dirección de múltiples espectáculos y la creación de la primera escuela de canto popular en Mendoza. También impulsó carreras vinculadas al canto y la comedia musical, aprobadas oficialmente en 2017.

A lo largo de su trayectoria, ha recibido reconocimientos como el otorgado por la Asociación Argentina de Intérpretes, que en 2015 la distinguió como mejor cantante de tangos en Mendoza, y ha sido parte de festivales y ciclos destacados, como “Tango por los caminos del vino”.