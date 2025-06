"La Barbie" de La Voz Argentina: el paso por Hollywood y las fotos de Nina Ventre, la participante más polémica

Nina Ventre, la "Barbie" de La Voz Argentina 2025 Nina Ventre, la "Barbie" de La Voz Argentina 2025 Instagram

Anoche, la joven compartió su propia reacción al programa en vivo y se llenó de elogios.

Antes de llegar a La Voz Argentina, la joven de La Plata brindó varios shows y también entrevistas por ser conocida como "la Barbie de Argentina". Es rubia y el color rosa invade cada aspecto de su vestuario y look.

"María Becerra, Tini, Ozuna me inspiran un montón en la forma de componer, el estilo de música. También me gusta transmitir algo más vocal en las canciones y me inspiran Christina Aguilera, Beyoncé, Britney más también en el movimiento corporal. En la estética también Britney, Paris Hilton, toda la era de los 2000 siento que me representa un montón y me gusta mucho reflejar eso", dijo.

"En actitud me siento identificada con Michael Jackson, lo admiro mucho, tomé la actitud de estar pendiente a los seguidores, transmitir un mensaje en las canciones, ser humilde y la seguridad", agregó la chica.

Sobre su apodo, Nina expresó: "Siento que nunca me puse en la piel de 'Barbie', la gente lo fue asociando y yo lo fui adoptando en la estética. Las personas me comentaban en las redes, me enviaban fotos al privado por el parecido y decidí adoptarlo, sin dejar de ser yo. Desde chica que amo las muñecas y me encanta vestirme de rosa, más allá de lo artístico, asique me encantó poder jugar a ser 'La Barbie de argentina'".