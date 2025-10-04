Koko Blues y Gabriel Grätzer: una noche de blues en el corazón cultural de Mendoza

Este domingo 5 de octubre será una fecha especial para las y los amantes del blues que habitan en Mendoza . Es que en un mismo escenario, el Arte Justo Bar (ubicado en Juan B. Justo 261 de Ciudad), se fusionarán dos propuestas que dialogan en torno a la tradición y la renovación de ese género musical.

Localmente, estarán las chicas de Koko Blues que presentarán su repertorio inspirado en las grandes cantantes bluseras y, desde Buenos Aires, llegará Gabriel Grätzer , guitarrista, cantante y compositor distinguido como “Embajador Argentino del Blues en el Mundo”. Las entradas se pueden adquirir en Entradaweb.com.ar.

Cada uno ofrecerá un show propio y, como cierre, compartirán el escenario en una jam especial que promete ser el broche de oro de la noche e invitar al público a sumergirse en un auténtico viaje.

Koko Blues nació en 2025 con la idea de rendir homenaje a mujeres fundamentales en la historia del blues, como Janis Joplin, Aretha Franklin, Cristina Aguayo, Patti Smith, Beth Hart y Koko Taylor, de quien tomaron el nombre.

La formación está integrada por Cecilia Salinas (voz), Clonti Benegas (bajo), Gisela Levin (batería), Emilia Greco (teclado) y Andy Casciotta (guitarra). Además de recorrer clásicos, la banda suma composiciones propias, cruzando el blues con el rock, el soul y otros géneros cercanos.

Gabriel Grätzer: referente argentino del blues en el mundo

Con más de dos décadas de trayectoria, Gabriel Grätzer es considerado uno de los mayores difusores del blues en Latinoamérica. Ha llevado su música a más de 20 países y 80 ciudades de Europa, Asia y América, convirtiéndose en 2015 en el primer artista argentino en tocar en todos los países de Sudamérica.

Además de sus giras internacionales, fundó en el año 2000 la Escuela de Blues, pionera en el mundo y declarada de Interés Cultural de la Nación. Publicó seis discos como solista y libros que marcaron un hito en la investigación del género, como Bien al Sur – Historia del Blues en Argentina, obra presentada en la Blues Foundation de Memphis e incorporada a la Biblioteca Permanente del Salón de la Fama del Blues.

Gabriel Grätzer-Foto (4)

Su carrera le valió distinciones del Ministerio de Cultura de la Nación y de embajadas extranjeras, además de presentarse en escenarios emblemáticos como el Teatro Colón.

Una relación que se reencuentra en Mendoza

La llegada de Grätzer a Mendoza tiene un valor especial para Koko Blues. Así lo cuenta Clonti Benegas, bajista del grupo: “Con Gabriel nos conocemos desde 2015, cuando coincidimos en el Festival Quito Blues, en Ecuador. Desde entonces hemos compartido escenarios, proyectos audiovisuales y encuentros en distintos países. Ahora se da la posibilidad de recibirlo en Mendoza, en el marco del Encuentro de Música Popular de la Facultad de Artes y Diseño, y aprovechar para hacer este show juntos. Nosotras vamos a tocar nuestro repertorio, él el suyo, y después nos uniremos en tres o cuatro canciones que van a ser muy especiales”.

Por su parte, el blusero argentino destacó que en sus espectáculos busca ofrecer algo más que un show convencional; su propuesta tiene más que ver con invitar a los oyentes a transitar un viaje narrado y musical por la historia del blues. “Con mi voz y mi guitarra invito a que el público se sumerja en las viejas melodías del country blues, en los potentes ritmos del blues eléctrico e incluso a cantar juntos los entrañables mensajes de fe de los antiguos góspel. No es necesario ser conocedor del género, este espectáculo cultural está pensado para que todos vivan una experiencia diferente”, adelantó Grätzer para invitar a quienes quieran sumarse.