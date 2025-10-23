Juan Martín del Potro dijo la verdad sobre su paternidad y fue contundente

Juan Martín del Potro rompió el silencio tras la difusión de una versión que aseguraba que iba a convertirse en padre. El extenista fue tajante al negar la información y aclaró que ni siquiera conoce a la mujer con la que lo vincularon, Agustina Meucci , quien cursa un embarazo de siete meses.

La noticia había sido difundida por el periodista Gustavo Méndez en el programa “Mujeres Argentinas”, donde aseguró que la mujer sería una empresaria chaqueña. Según detalló, “ella tiene una agencia de autos de alta gama, mucho dinero, departamentos en Estados Unidos, viaja mucho y, aparentemente, en uno de esos viajes Agustina Meucci conoció a Juan Martín del Potro ”.

El periodista también sostuvo que la confirmación habría llegado por parte de una familiar del extenista. “ Feliz Día a la que me hizo tía, te amo cuña ”, fue el mensaje que Julieta del Potro, hermana del deportista, le habría dedicado a la mujer en redes sociales.

Ese comentario alimentó aún más las especulaciones y provocó una ola de felicitaciones hacia el exnúmero uno del tenis argentino. Sin embargo, fue el propio Del Potro quien decidió aclarar los rumores con un mensaje directo en sus redes sociales.

“Hoy me desperté con varios mensajes felicitándome porque iba a ser papá. Les cuento que la noticia es totalmente FALSA!! !”, escribió en una historia de Instagram, desmintiendo por completo la versión.

Del potro

Juan Martín del Potro asegura que no conoce a Agustina Meucci

Con tono relajado, pero sin dejar lugar a dudas, agregó: “Tampoco conozco a esa persona jaja”. Luego cerró su publicación con un gesto amable hacia quienes lo habían saludado: “Saludos a todos y gracias igual por los buenos deseos”.

El mensaje de Del Potro se volvió rápidamente viral entre sus seguidores, que valoraron su franqueza y su estilo directo para enfrentar el rumor. Sin emitir más declaraciones, el extenista optó por frenar la ola de especulaciones desde su propia voz, dejando en claro que no existe ningún vínculo con la mujer mencionada ni un embarazo de por medio.

Con pocas palabras y su habitual serenidad, desmintió la noticia que había tomado fuerza en las últimas horas y puso punto final a una historia que, según él mismo afirmó, “no tiene nada de cierto”.