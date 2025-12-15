Joaquín Levinton recibió el alta y hablo sobre su recuperación: "En un mes voy a estar sobre los escenarios"

El cantante de la banda Turf contó en sus redes sociales la causa del infarto, dio detalles de su estado de salud y agradeció al equipo médico que lo atendió.

Joaquín Levinton recibió el alta y aseguró a sus fans estar nuevamente en los escenarios en un mes.

El cantante de Turf, Joaquín Levinton, fue dado de alta luego de estar internado en terapia intensiva a causa de un infarto. El accidente ocurrió en las primeras horas de la madrugada de este viernes, mientras que el artista daba un show en un bar de Palermo. Tras pedir auxilio, fue trasladado de urgencia al Hospital Fernández, donde recibió atención inmediata.

El propio líder de la banda compartió la noticia de su alta médica mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, donde agradeció el apoyo recibido y llevó tranquilidad a sus fanáticos.

El video del cantante luego de ser dado de alta "Hola chiquis, ¿cómo les va? Bueno, quería contarles que ya estoy en mi casa, que me dieron el alta", comenzó a decir Levinton en el clip. Luego, explicó el motivo de su internación: “Tuve un infarto porque tenía una arteria tapada y, de repente, me empezó a doler el pecho, no podía respirar”.

Embed "Tuve un infarto porque tenía una arteria tapada"



Joaquín Levinton confirmó que fue dado de alta, agradeció "lo rápido y genial" que lo atendieron en el hospital y aseguró: "En un mes voy a estar sobre los escenarios, haciendo todas las fantasías que hago". pic.twitter.com/boRNhXwrYt — Corta (@somoscorta) December 15, 2025 El músico destacó el trato y la atención recibida por parte del personal de salud: “Por suerte llegó un mozo de El Timón, al que le agradezco un montón, después el SAME, que me llevó rapidísimo al Hospital Fernández. Les agradezco con todo el corazón lo rápido que me atendieron. Al poco tiempo, ya estaba en una sala y recuperándome para estar hoy en mi casa”, relató.

Además, se mostró optimista con respecto a su afirmó su futuro regreso a los escenarios: “En un mes seguro ya vuelvo a los escenarios y a todas las fantasías que yo hago", anticipó.