15 de diciembre de 2025 - 20:45

Joaquín Levinton recibió el alta y hablo sobre su recuperación: "En un mes voy a estar sobre los escenarios"

El cantante de la banda Turf contó en sus redes sociales la causa del infarto, dio detalles de su estado de salud y agradeció al equipo médico que lo atendió.

Joaquín Levinton recibió el alta y aseguró a sus fans estar nuevamente en los escenarios en un mes. &nbsp;

Joaquín Levinton recibió el alta y aseguró a sus fans estar nuevamente en los escenarios en un mes.

 

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El cantante de Turf, Joaquín Levinton, fue dado de alta luego de estar internado en terapia intensiva a causa de un infarto. El accidente ocurrió en las primeras horas de la madrugada de este viernes, mientras que el artista daba un show en un bar de Palermo. Tras pedir auxilio, fue trasladado de urgencia al Hospital Fernández, donde recibió atención inmediata.

Leé además

Joaquín Levinton sufrió un infarto mientras cantaba y fue internado de urgencia.

Joaquín Levinton sufrió un infarto mientras cantaba y fue internado de urgencia

Por Redacción Espectáculos
Habló el mozo que asistió a Joaquín Levinton.

Habló el mozo que salvó la vida de Joaquín Levinton: "Estaba aceleradísimo"

Por Agustín Zamora

El propio líder de la banda compartió la noticia de su alta médica mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, donde agradeció el apoyo recibido y llevó tranquilidad a sus fanáticos.

El video del cantante luego de ser dado de alta

"Hola chiquis, ¿cómo les va? Bueno, quería contarles que ya estoy en mi casa, que me dieron el alta", comenzó a decir Levinton en el clip. Luego, explicó el motivo de su internación: “Tuve un infarto porque tenía una arteria tapada y, de repente, me empezó a doler el pecho, no podía respirar”.

Embed

El músico destacó el trato y la atención recibida por parte del personal de salud: “Por suerte llegó un mozo de El Timón, al que le agradezco un montón, después el SAME, que me llevó rapidísimo al Hospital Fernández. Les agradezco con todo el corazón lo rápido que me atendieron. Al poco tiempo, ya estaba en una sala y recuperándome para estar hoy en mi casa”, relató.

Además, se mostró optimista con respecto a su afirmó su futuro regreso a los escenarios: “En un mes seguro ya vuelvo a los escenarios y a todas las fantasías que yo hago", anticipó.

Por último, Levinton dedicó unas palabras a sus seguidores: “Un cariño muy grande a todos ustedes, realmente me emocioné mucho con todos los mensajes”, concluyó en su video de Instagram, que también fue compartido en la cuenta oficial de Turf.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

cual es el estado de salud de joaquin levinton: el comunicado oficial de turf

Cuál es el estado de salud de Joaquín Levinton: el comunicado oficial de Turf

Por Redacción Espectáculos
El director de cine a lo largo de su trayectoria pudo adquirir una gran fortuna gracias a sus éxitos y sus exclusivas propiedades. 

Se dio a conocer la herencia millonaria que dejó el director de cine Rob Reiner

Por Redacción Espectáculos
hablo homero pettinato tras la pelea y los violentos chats que la reini y el expusieron en las redes

Habló Homero Pettinato tras la pelea y los violentos chats que La Reini y él expusieron en las redes

Por Redacción Espectáculos
La película de amor que la rompe en Netflix.

Critica al dinero en el amor: la nueva película en Netflix que dura apenas 80 minutos y muestra lo más deseado

Por Redacción Espectáculos