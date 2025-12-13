13 de diciembre de 2025 - 08:16

Habló el mozo que salvó la vida de Joaquín Levinton: "Estaba aceleradísimo"

Después de conocerse que el cantante sufrió un infarto mientras estaba en un bar, el mozo que lo socorrió contó como fue toda la situación.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

La salud de Joaquín Levinton generó una fuerte preocupación luego de que se conociera que el cantante sufrió un infarto de miocardio mientras se encontraba en un bar del barrio porteño de Palermo. El líder de Turf fue trasladado de urgencia, internado en terapia intensiva y sometido a la colocación de un stent.

El episodio ocurrió cuando el cantante de 50 años comenzó a sentirse mal en el local gastronómico. Según trascendió, el artista manifestó un fuerte dolor en el pecho y un malestar general que encendió rápidamente las alarmas. En ese momento, la intervención de un mozo fue clave para evitar un desenlace trágico.

Joaquín Levinton
Qué dijo el mozo que le salvó la vida a Joaquín Levinton

Ricardo, el empleado del bar que asistió a Levinton, contó cómo vivió ese momento crítico en el programa de Carmen Barbieri. Con serenidad, explicó que desde el primer instante notó que la situación era grave y decidió no dejarlo solo. “Yo no lo iba a dejar que se vaya. Le di un vaso de agua y le avisé que no lo iba a dejar”, relató.

Embed - El mozo que le salvo la vida a Joaquin Levinton "Siempre estuvo consciente"

Según su testimonio, Levinton permaneció consciente en todo momento, aunque su estado era alarmante. “Siempre estuvo consciente. Traspiraba muchísimo por la presión alta y le empezaba a apretar el pecho”, detalló Ricardo, quien además tiene conocimientos básicos de primeros auxilios.

El mozo explicó que llevaba un estetoscopio en su bolso y decidió usarlo para evaluar la situación. “Ahí voy a mi bolso, agarro el estetoscopio, le tomo el pulso y estaba aceleradísimo. Le escucho el corazón y volaba”, contó, dando una clara dimensión del cuadro que atravesaba el cantante.

Ante ese panorama, no dudó en pedir ayuda médica inmediata. “Llamé al SAME porque va a tener un infarto en cualquier momento”, recordó. La ambulancia llegó rápidamente y trasladó a al artista, permitiendo que recibiera atención médica a tiempo.

